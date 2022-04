Blanco si lancia sulla folla ma il pubblico non lo prende e cade

Stage diving fallito per il cantante vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo. Durante un concerto a Roma, il giovane artista si è lanciato sul pubblico nel più classico dei tentativi di stage diving. Che però non è andato come previsto: alla fine la folla si è "aperta" e ha lasciato cadere Blanco. Il quale non si è però perso d'animo e, una volta risalito sul palco, ha ironicamente commentato: "Sono un sacco di mer** quando mi butto io".