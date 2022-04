Banconote preziose, attenzione a queste da 50 euro: valgono parecchio. Se le avete potreste ritrovarvi un tesoro in casa

Dei piccoli particolari, notati dai più accaniti collezionisti, possono portare queste banconote a valere anche 10 volte tanto. A fare la differenza sono sempre degli errori nella stampa.

Sono passati ormai vent’anni dall’introduzione dell’Euro. La moneta unica del Vecchio Continente faceva la sua prima comparsa nel 2002, affiancando per i primi tempi il conio dei vari Paesi. Quella che sembrava essere un’importante valorizzazione delle economie degli Stati fondatori, si è tramutata in un sostanziale impoverimento della maggior parte degli stessi. A distanza di due decadi il potere d’acquisto (soprattutto in Italia) si è ridotto parecchio e il vantaggio si è riscontrato solo nell’utilizzo all’estero. Molti collezionisti, come fatto in precedenza con le Lire, hanno iniziato a fare scorte di banconote e monete della nuova valuta europea. Dei vari tagli di carta (10, 20, 50, 100, 200, 500) esistono alcuni esemplari che raggiungono un valore anche di 10 volte superiore a quello nominale. Il motivo? Semplice dipende tutto dalla stampa.

Banconote preziose, pezzi da 50 euro possono valere una fortuna: alcune raggiungono i 700 euro!

Quelle più utilizzate sono senza dubbio quelle da 50 euro, il “taglio mediano” che vede maggiori transazioni quotidiane. Attualmente sono presenti due versioni, la prima e la seconda serie, chiamate Europewidespread dal 2017. Alcuni esempi sono interessanti in relazione all’altissimo costo che possono raggiungere con degli errori di stampa. Questi rendono uniche le stampe e quindi di conseguenza molto rare.

Come per ogni banconota che vale, il secondo fattore che le rende apprezzabili dagli appassionati di numismatica (oltre alla stampa) è lo stato di conservazione. Si passa da Splendido (un biglietto che ha circolato pochissimo) a quasi FDS (presenta una lieve piega o un piccolo segno). C’è poi il livello Bellissimo (BB): una banconota che ha circolato, ma ancora in uno stato discreto, senza strappi o parti mancanti. Tutti questi fattori possono portare le suddette 50 euro a valere anche 700 euro. Tra errori di stampa e conservazione ottimale ci si può imbattere in dei veri e propri tesori. Prima di utilizzarle quindi sarebbe il caso di dare un’occhiata anche al tipo di banconota che si ha a disposizione.