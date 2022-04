Anticipazioni La Pupa e Il Secchione: ospite un ex GF Vip, gran sorpresa per Onestini

Questa sera andrà in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione con diversi colpi di scena: tutte le anticipazioni

Nonostante il reality show condotto da Barbara d’Urso non sta collezionando i risultati sperati, anche questa sera su Canale 5 le pupe ed i secchioni scendono in campo con tante sorprese e novità.

La nuova edizione de La Pupa e Il Secchione rivisitata da Barbara d’Urso per portare in TV qualcosa di fresco, ma non troppo diverso dalla versione originale, sta regalando sia gioie che dolori. Gioie perché sul web non si fa altro che commentare le puntate che vanno in onda con, spesso e volentieri, video che finiscono per diventare virali. Dolori perché se ne parla, ma non abbastanza per Mediaset che ottiene ascolti ancora troppo bassi per la prima serata di Canale 5 del martedì.

Ciononostante, anche questa sera, martedì 19 aprile, andrà in onda una nuova puntata del reality show con Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style come giudici.

Anticipazioni La Pupa e il Secchione: arrivano Alessia Macari e Luca Onestini

Per la sesta puntata del reality show, la conduttrice partenopea ha deciso di puntare in alto portando in studio Alessia Macari come Pupa per una notte. Il suo ruolo sarà fondamentale perché assegnerà 5 punti bonus a una coppia dopo una prova ‘sexy’ unendosi alla votazione dei tre giudici del programma. Un’altra gran sorpresa per Gianmarco Onestini sarà rivedere suo fratello Luca -ex di Soleil Sorge– e proprio per questa correlazione si prospetta un intrigante teatrino in studio. Ad avere un ruolo centrale anche la donzella che è in coppia con l’Onestini, Mila Suarez, che vedrà porsi delle scuse da Paola Caruso. La puntata precedente, infatti, la Bonas di Avanti un altro, ha avuto un durissimo scontro con la Suarez e tornerà in puntata per porgerle delle scuse.

In studio c’è anche un anniversario da festeggiare, Guenda Goria e Mirko Gancitano festeggeranno il loro primo anno insieme in una maniera molto speciale. A giocare un ruolo fondamentale durante la sesta puntata ci sarà anche l’insidiosa pupa Emy Buono che tenterà di sottrarre il secchione ad un’altra coppia.