Addio a un’icona romana: terribile lutto sconvolge l’intera capitale

Grande dolore a Roma per la scomparsa di un’icona del divertimento: “Credo che ora già starai organizzando feste incredibili lassù”. Il ricordo

Si è spento a 58 anni ‘Millepanini’, il re delle notti romane. La notizia ha sconvolto l’intera capitale nonché i giovani che godevano dei suoi eventi. Il ricordo di Marco Conidi.

In queste ore la capitale italiana piange per la scomparsa di una grande icona. E’ morto a 58 anni Toni Bianchi, detto ‘Millepanini’. A diffondere la notizia è stato Dagospia con una serie di immagini che ricordano l’ex giocatore di baseball nonché, per anni, proprietario della discoteca Maison.

Tra i tanti che in queste ore stanno ricordando Toni Bianchi, il cantautore Marco Conidi. Questo ultimo con un lungo post pubblicato su Instagram ha commosso diverse generazioni romane: “Mi hai visto fare i primi passi importanti. Non sapevo neanche che tu stessi male e ora ho lo stomaco attorcigliato“.

“Dovunque eri avevo le porte aperte”, Marco Conidi ricorda l’icona romana

A ricordare Toni Bianchi dopo il triste annuncio è Marco Conidi. Il cantautore e attore su Instagram ha pubblicato un lunghissimo post dedicato a ‘Millepanini’. “Toni bello mio

Ti ho conosciuto che il pomeriggio strappavamo i biglietti al Mais, anzi tu strappavi i biglietti e io portavo gente con Luca e passavamo il tempo con Massimo, Giancarlino, Corrado e tanti amici”. Un rapporto di amicizia e grande stima reciproca quello che legava il cantautore all’imprenditore e re delle notti nella capitale italiana.

“Quando apristi il tuo primo locale, ‘Il Clochard’, mi chiamasti subito per farmelo vedere… Poi da lì ne hai aperti e chiusi tanti ma io dovunque eri avevo sempre le porte aperte; Con me sei sempre stato di una gentilezza squisita e pure qualche cazzata diventava secondaria”, ha chiosato Conidi che, con un velo di amarezza, ha puntato il dito contro la pandemia: “Sto tempo maledetto con queste chiusure ha fatto fare vite recluse a tanti di noi, ti ho lasciato a Piazza dei Ponziani proprio dove avevo abitato… Non sapevo neanche che tu stessi male e ora ho lo stomaco attorcigliato”.

Infine il cantautore per smorzare la tristezza ha aggiunto: “Credo che ora già starai organizzando feste incredibili lassù e ci sarà la fila per venire da te… Mo’ Millepanini li puoi mangiare veramente senza più prendere un grammo. Buon Viaggio Amico Mio e falli divertire Tutti come hai fatto con noi“.