Uomini e donne, tutto finito per una coppia amatissima: “Mi aspettavo di più”. Distacco totale, ormai non si parlano nemmeno più

Ormai chi segue, abitualmente o meno, Uomini e Donne ci è abituato. Non tutte le storie d’amore che nascono del dating show di Maria De Filippi hanno un lieto fine. Alcune finiscono e basta, altre finiscono anche male.

Come successo ad Alessandra Chiariello e Giancarlo Cellucci, entrambi protagonisti fino allo scorso anno dal Trono Over. Lui aveva già passato un periodo complicato durante la frequentazione tormentata con un’altra dama, Aurora Tropea, accusata di avergli inviato immagini troppo spinte. Alla fine lei se n’era andata via e lui invece era rimasto nel dating show di Canale 5 dove aveva conosciuto Alessandra.

Si piacevano, le loro uscite insieme erano sempre andate bene tanto che alla fine avevano deciso di lasciare il programma per vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Ma improvvisamente è cambiato tutto, in peggio: quella che sembrava una passione travolgente si è trasformata e la coppia è scoppiata.

Uomini e donne, tutto finito per una coppia amatissima: le accuse della donna sono precise

Ora è Alessandra, intervistata dal portale Più Donna, a raccontare alcuni particolari della rottura e a spiegare quello che non le torna della storia. “Da Giancarlo mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di vivere una storia d’amore. Dopo due settimane è finito tutto, l’ho vissuta solo telefonicamente. Non mi ha dato la possibilità di conoscerlo, lui non voleva”.

In pratica si è resa conto in fretta che c’erano due Giancarlo. Uno era quello dolce e complice che aveva conosciuto nel programma. L’altro era quello più arrogante e che non coltivava gli stessi sentimenti, come si è dimostrato lontano dalle telecamere. Come è successo una sera a cena con Sabina e Claudio, altri due ex protagonisti di Uomini e Donne quando dice di essere stata trattata malissimo.

Quella sera hanno avuto una discussione violenta e poi lui trovava mille scuse per non vederla, accusandola di essere troppo pesante. “Ho sofferto, ho sofferto tanto”, confessa, dicendo che adesso è ancora single, ma nessuno da Uomini e Donne l’ha più contattata.