Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: “Pronti per un nuovo reality”- VIDEO

Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano sarebbero pronti a partecipare ad un nuovo reality show insieme ad un’altra ex inquilina del GF Vip 6. Ecco cosa ha raccontato la coppia durante l’ultima intervista.

La storia d’amore fra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni procede a gonfie vele anche dopo la fine del GF Vip 6. La coppia ha subito fatto conoscenza delle rispettive famiglie, con cui è subito nato un forte feeling. In particolare, l’influencer di Rimini ha riferito come Basciano inviti ovunque sua madre, anche per delle brevi vacanze.

Dall’altra parte, è evidente che Sophie ed il figlio di Alessandro abbiano subito fatto amicizia. Basciano lamenta addirittura che, in presenza del bambino, la fidanzata non lo degni neanche di uno sguardo. In questa situazione idilliaca, i gossip riguardo presunti tradimenti non hanno per nulla infierito nel rapporto della coppia.

Sophie Codegoni smentisce il gossip: nessun tradimento

Alessandro Basciano ha riferito che le foto insieme a Federica Calemme, ex collega del GF Vip 6, erano state scattate dopo un impegno lavorativo. Gli scatti rubati a Sophie Codegoni insieme ad un uomo con capelli ricci e barba, invece, rimangono un mistero. Ovviamente, lei quella sera era fuori a cena con il suo fidanzato.

In questo momento entrambi sono impegnati nelle classiche interviste e sponsorizzazioni che tutti i concorrenti fanno dopo aver partecipato al reality show più seguito d’Italia. Nel corso di un’intervista a Casa Chi, però, hanno rivelato che potrebbero valutare un nuovo progetto insieme ad un’altra ex concorrente del GF Vip 6.

Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano verso un nuovo reality?

Sophie Codegoni ha commentato quanto detto da Soleil Sorge nel corso di un’intervista. Ci sono infatti diverse indiscrezioni che suggeriscono la prossima partenza di entrambe verso L’Isola dei Famosi 2022. L’influencer ha spiegato di essere molto sportiva e che sicuramente sarebbe avvantaggiata nelle diverse prove che i naufraghi devono superare.

C’è una cosa che però spaventa Sophie Codegoni e potrebbe frenarla dal partecipare ad un reality show assieme ad Alessandro Basciano e Soleil Sorge: è la paura per i ragni e gli insetti. L’imprenditore, invece, ha spiegato di avere solo paura di soffrire la fame, oltre alla sua leggendaria sfortuna: per questo motivo, la madre di Sophie ha regalato ad entrambi un braccialetto rosso da indossare contro il malocchio.

Ecco l’intervista completa rilasciata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni a Casa Chi: