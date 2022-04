Amici 21, è venuto fuori in queste ore: c’è il nome del vincitore

Mentre ancora gli spettatori di Amici 21 si trascinano nelle polemiche per l’eliminazione di Carola dal Serale, sarebbe già venuto fuori il nome del vincitore di questa edizione. Ecco di chi si tratta.

Manca ormai meno di un mese alla puntata finale di Amici 21, che dovrebbe essere trasmessa sabato 14 maggio. Dopo l’eliminazione di Carola nel Serale del 16 aprile, sembrerebbe essere diventato davvero improbabile riuscire ad indovinare il nome del vincitore di quest’edizione. L’uscita della ballerina, infatti, ha lasciato quasi tutti scontenti.

Da una parte, molti spettatori hanno ritenuto inaccettabile che una ragazza talentuosa come Carola potesse essere eliminata dal programma. Dall’altra parte, però, in tanti non hanno potuto fare a meno di notare la poca versatilità della Puddu, che a differenza degli altri alunni si era specializzata solo nella danza classica.

Amici 21, come è venuto fuori il nome del vincitore

Nel mezzo delle numerose polemiche cha stanno travolgendo il talent-show di Maria De Filippi, sarebbe già uscito il nome del vincitore di questa edizione. C’è infatti un modo infallibile per sapere chi sia effettivamente il più gradito, ovvero guardare le visualizzazioni si ricevono da parte del pubblico su internet, dove ogni cosa può essere misurata.

In questo momento, è LDA ad aver raccolto il maggior numero di visualizzazioni al suo inedito. Si parla di quasi venti milioni di ascolti in streaming di “Quello che fa male“, molti di più di Albe che si ferma solamente a 12 milioni con “Millevoci“. Il figlio di Gigi D’Alessio sarebbe anche l’unico ad aver preso un disco di platino.

I cantanti favoriti per la vittoria: i quattro nomi più quotati

Oltre al numero degli ascolti in streaming ed ai follower raccolti sui social media, anche le maggiori società di scommesse danno la possibilità di puntare sul proprio vincitore di Amici 21. A tal proposito, SNAI ha già pubblicato le quotazioni per ciascuno dei concorrenti del Serale: a stravincere sarebbe Sissi, mentre il più improbabile sarebbe Nunzio.

Anche la Sisal ha pubblicato le proprie quotazioni. I primi quattro sono gli stessi della SNAI, ma al primo posto in questo caso c’è Alex, seguito a breve distanza da Sissi, LDA e Luigi. Anche sul più improbabile candidato vincitore di Amici 21 sia la Sisal che SNAI non hanno dubbi: si tratta di Nunzio, quotato addrittura a 33.

Ecco le quotazioni di SNAI e Sisal per la vittoria di Amici 21. Bisogna sottolineare che, in ogni caso, sarà determinante la scelta della giuria.

Quotazioni SNAI per il vincitore di Amici 21:

Sissi: 2.5.

Luigi: 2.7.

LDA: 4.5.

Alex: 5.5.

Serena: 15.

Dario: 20.

Michele: 20.

Albe: 25.

Nunzio: 33.

Quotazioni Sisal per il vincitore di Amici 21:

Alex: 3.25.

Sissi: 3.5.

LDA: 3.75.

Luigi: 5.

Michele: 9.

Dario: 12.

Serena: 16.

Albe: 33.

Nunzio: 33.