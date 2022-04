Mediaset, colpo di scena D’Urso-Blasi: si va verso una decisione davvero clamorosa! Altro duro colpo in arrivo per Barbara e Ilary

Le due donne di punta della televisione di Pier Silvio Berlusconi rischiano di non avere programmi a disposizione per la prossima stagione. La lavorazione ai palinsesti ’22/’23 è già in corso.

Dopo Pasqua, come sempre avviene nel mondo della tv, si inizia a pensare alla stesura dei palinsesti della prossima stagione. Ad aprile è già tempo di fare un consuntivo di cosa è andato e cosa no, della risposta del pubblico in base agli ascolti e di come organizzare l’anno che verrà. A Mediaset in questo sono sempre stati all’avanguardia, cercando di prevedere le mosse future e magari facendo anche una ricca “campagna acquisti” dalla concorrenza. In questo 2022 a tenere banco sono soprattutto la posizione di alcune big della nostra televisione, madrine come Barbara D’Urso e Ilary Blasi.

Per la prima non è stato un periodo facile, considerando la riduzione della fascia quotidiana di Pomeriggio Cinque e la cancellazione di Live-Non è la D’Urso. Un ridimensionamento parzialmente compensato dalla conduzione de La Pupa e il Secchione. Lo show di Italia Uno è in media con i non entusiasmanti risultati della rete. Il fatto è che la D’Urso era stata chiamata per compiere un salto di qualità sul tema dello share. Questa impresa per ora non le è riuscita e anche la dinamica piuttosto “trash” del format, pare non abbia entusiasmato i vertici Mediaset.

Mediaset, colpo di scena D’Urso-Blasi: rischiano di rimanere senza programmi

Nei palinsesti 2022/2023, Pier Silvio Berlusconi vorrebbe sempre maggiore attenzione all’informazione, con uno stile da Pomeriggio Cinque News, magistralmente condotto da Simona Branchetti.

A tenere banco poi nell’azienda del Biscione, c’è anche la situazione di Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti sta inanellando risultati non del tutto soddisfacenti con l’attuale edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo l’exploit con il Grande Fratello VIP nel 2018, ha condotto Balalaika, il Summer Festival, Eurogames, Star in the Star e ora due edizioni dei naufraghi in Honduras. Dal punto di vista degli ascolti nessuno di questi programmi ha mai ottenuto numeri entusiasmanti, aprendo diverse riflessioni a livello dirigenziale. A questo punto, secondo i ben informati, anche lei rischia di venire tagliata dai vertici Mediaset per l’anno prossimo, o comunque seriamente ridimensionata come impiego.