Manuel Bortuzzo e Lulù, il dettaglio è da pelle d’oca: i fan della coppia sognano – VIDEO

Chi ha parlato fin qui di crisi, è evidente che debba ricredersi: Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono più uniti che mai

Tra le coppie uscite dal Grande Fratello VIP è quella più amata e contemporaneamente discussa, quotidianamente il nuotatore e la principessa si trovano in mezzo al gossip per alcuni dettagli che non passano inosservati.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si amano contro ogni avversità e lungo il loro cammino ne hanno trovate tante. Negli ultimi giorni, per altro, si è parlato di crisi tra i due visto e considerato che il nuotatore è stato sorpreso più volte in compagnia di amici, in posti diversi d’Italia, ma senza la sua amata. Ad aggiungere preoccupazione nel cuore dei fan della coppia c’è questo rapporto ambiguo che Lulù ha col suocero Franco. Se è vero che i tre vivono nella stessa casa, è pur vero che tra la principessa ed il papà del suo caro nuotatore non corre buon sangue.

Franco Bortuzzo non è mai stato un grande estimatore della coppia, soprattutto quando i due erano ancora nella casa del Grande Fratello VIP ed i suoi Tweet e storie su Instagram erano molto eloquenti. Nonostante le cose sembravano essere andate per il meglio, non è ancora del tutto acqua passata.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, altro che crisi: Pasqua da incanto

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno deciso di passare la loro Pasqua alle pendici del Vesuvio -e come biasimarli vista e considerata la tradizione culinaria partenopea- condividendo ogni istante con i loro follower. In particolare, durante la serata di ieri, all’imbrunire, Manuel Bortuzzo ha pubblicato un meraviglioso video di pochi secondi che riprende proprio il suddetto vulcano da uno dei lussuosi hotel presenti sul Lungomare Caracciolo di Napoli, difronte Castel dell’Ovo. Una vista molto romantica per la coppia che non ha perso tempo nel godersi le bellezze della città partenopea.

Altro che aria di crisi, il nuotatore e la principessa hanno scelto l’aria di Napoli per passare una Pasqua in serenità e lontano da possibili discussioni, né una famiglia, né l’altra: nella città partenopea Manuel e Lulù hanno deciso di dedicarsi a loro stessi scegliendo uno degli hotel più belli del posto.