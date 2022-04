Lutto in tv: è morta ex protagonista di Ballando con le Stelle e de L’Isola dei Famosi

Il mondo della televisione piange la scomparsa di un ex protagonista di Ballando Con Le Stelle e L’Isola dei Famosi: scopriamo chi è.

Addio ad una vera e propria stella del mondo della televisione. La donna che ci ha lasciato, infatti, è stata una grande protagonista di Ballando Con Le Stelle e L’Isola dei Famosi: l’annuncio nelle ultime ore.

Un grande lutto ha colpito il mondo della televisione. Infatti nelle ultime ore si è spenta l’attrice Catherine Spaak a Roma in una clinica in via Carlo Poerio. Da poco la donna aveva compiuto 77 anni e nel 2020 fu vittima di una emorragia cerebrale. Durante la sua carriera la Spaak è stata attrice, cantante, conduttrice televisiva e ballerina ed acquisto grandissima notorietà negli anni sessanta e settanta.

Catherine è nata in Francia da una famiglia belga ma ha passato gran parte della sua vita in Italia. Come detto raggiunse la popolarità nel bel paese negli anni sessanta. Nel corso della sua carriera fu protagonista della grande commedia all’italiana. In molti ricorderanno i suoi ruoli in varie pellicole come: “Il sorpasso“, “L’armata Brancaleone“, “Adulterio all’italiana” e “La matriarca“. Andiamo quindi a ripercorrere la carriera e la vita privata della donna.

Lutto in Tv, è morta Catherine Spaak: aveva 77 anni

In molti ricorderanno Catherine Spaak anche per il grandissimo legame con la sorella Agnès, anche lei attrice e fotografa. Durante la sua vita l’attrice ha avuto diversi matrimoni: : il primo con Fabrizio Capucci, sposato nel 1963, il secondo con Johnny Dorelli, nel 1972. Nel 1993 sposò invece l’architetto Daniel Rey, mentre l’ultimo matrimonio risale al 2013 con Vladimiro Tuselli. Inoltre di recente la Spaak aveva confessato di essere single.

Dopo diverse esperienze lavorative nel cinema e nella musica aveva deciso di passare al mondo della televisione. Infatti dal 1985 al 1988 ha condotto tre le prime tre edizioni di Forum con il giudice Santi Licheri, all’interno di Buona Domenica. Nel mondo della tv il programma che segnò la sua consacrazione fu Harem su Rai 3, condotto dalla Spaak per oltre 15 edizioni. Nel 2007 ha partecipato come concorrente a “Ballando con le stelle“, venendo eliminata alla terza settimana.

Da diversi anni però l’attrice era sparita dal mondo della televisione. In una delle sue ultime interviste aveva confessato di avere avuto un’emorragia cerebrale ai tempi del primo lockdown, e successivamente delle crisi epilettiche. Alla sua morte così lascia due figli: Sabrina Capucci nata dal suo primo matrimonio, e Gabriele Guidi, nato dall’unione con Johnny Dorelli.