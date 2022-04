Isola dei Famosi 2022, Mediaset ha deciso: sconvolgenti novità

Grandi novità per quanto concerne questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022: “Tutto può cambiare”. Scopriamo cosa succede.

E come recita quest’anno lo slogan dell’amato reality di Canale Cinque, l’Isola dei Famosi, “Tutto può cambiare”. Adesso possiamo dirvi che è proprio così, Ilary Blasi non si sbagliava: scopriamo qual è l’ultima decisione vagliata dai vertici Mediaset.

Grandi novità per quanto concerne l’Isola dei Famosi 2022. Stando anche all’indiscrezione lanciata da TvBlog, i vertici Mediaset avrebbero deciso di intervenire sul destino della 16esima edizione del reality show con al timone la bellissima Ilary Blasi. Tenetevi forti, certi che questa notizia non vi lascerà indifferenti.

Ebbene, dai pini alti di Cologno Monzese si è deciso di spostare la data che era stata già fissata per il gran finale. Inizialmente l’Isola dei Famosi 16 sarebbe dovuto terminare il 23 maggio ma, a gran sorpresa, finirà un mese più tardi: il 27 giugno 2022. Intanto questa non sarebbe la prima volta che i vertici Mediaset arrivino a prendere questa decisione sia per l’Isola dei Famosi che per altri reality come il Grande Fratello Vip.

Isola dei Famosi 2022, prolungata la durata del reality: cos’ha portato i vertici Mediaset a maturare questa decisione

La 16esima edizione dell’Isola dei Famosi, stando a quanto annunciato anche da TvBlog, durerà un mese in più rispetto al previsto. Se inizialmente il gran finale era stato programmato per il 23 maggio, adesso si è deciso di prolungarlo fino al 27 giugno. Nonostante gli ascolti non stiano regalando grandissime soddisfazioni a Mediaset, i dati registrati ogni settimana continuano comunque a garantire una certa stabilità.

Inoltre non è la escludere l’ipotesi che i vertici Mediaset abbiamo potuto decidere di riempire ulteriormente il palinsesto di Canale Cinque con l’Isola vista la mancanza di novità nel prime time. Ma al di là di ogni ipotesi, quello che conta per il pubblico di Canale Cinque è che i vertici abbiano deciso di prolungare la durata del reality con al timone la bellissima Blasi.