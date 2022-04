La straziante confessione dell’ex vincitrice del Festival di Sanremo ha fatto commuovere tutti.

La sua voce ha catturato sin dalla sua prima esibizione tantissime persone tant’è che si è esibita in tutto il mondo con le sue tournée. Ha raggiunto il mercato discografico internazionale in numerosi paesi dell’Europa, dell’America del Nord e dell’America Latina, diventando la cantante italiana più nota dagli anni novanta in poi.

Tra i tanti artisti con i quali Laura Pausini ha collaborato spiccano i nomi di Madonna, Phil Collins, Michael Jackson, Kylie Minogue, Miguel Bosé, Julio Iglesias, Ivete Sangalo, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Michael Bublé, Josh Groban, Andrea Bocelli, James Blunt, Ennio Morricone, Ray Charles e Luciano Pavarotti. Il tabloid britannico The Sun l’ha inserita tra le trenta cantanti che “non saranno mai dimenticate”. Mentre le stime di vendita della FIMI e della Rai invece affermano che la cantante abbia superato i 70 milioni di dischi venduti nel mondo aggiudicandosi 226 dischi di platino. Però Laura Pausini non ha vissuto solo periodi positivi come ha rivelato a Nuovo Tv.

“È morto da neonato”. Straziante confessione dell’ex vincitrice di Sanremo: fan commossi

Nel corso di un’intervista concessa al settimanale Nuovo TV, Laura Pausini ha parlato di un grave lutto che ha segnato la sua esistenza: “Marcello era mia fratello, se n’è andato neonato prima che nascessi io, che sono stata definita ‘la figlia del miracolo’. I dottori avevano detto infatti a mia mamma che non avrebbe più potuto avere figli, per avermi è stata a letto sette mesi su nove”.

Subito dopo la prossima presentatrice dell’Eurovision ha svelato qual è stato l’incontro più importante della sua vita: “Quello con mia figlia Paola, quando me l’hanno messa sul petto è come se mi avesse spiegato perché vivo, è la mia forza”, sono state le toccanti parole della famosa cantante che di recente ha lanciato su Amazon Prime Video il film autobiografico Piacere di conoscerti.