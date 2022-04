Cristiano Ronaldo, lutto devastante: “Momento difficile, chiedo privacy”

Cristiano Ronaldo ha reso noto con una breve nota il devastante lutto che ha travolto all’improvviso lui e la sua famiglia. Ecco cosa ha scritto ai suoi tifosi e cosa è successo nella giornata del 18 aprile.

L’ultima partita di Cristiano Ronaldo è stata l’occasione per raggiungere un nuovo record, uno dei tanti della sua carriera. Contro il Norwich ha segnato la sua sessantesima tripletta della carriera, traguardo non raggiunto da nessun altro calciatore fino ad oggi. Per la partita di martedì 19 aprile con il Liverpool, il calciatore si era prefissato un altro obiettivo.

Scrivendo un messaggio ai suoi 99 milioni di follower su Twitter, la star dei social media aveva sottolineato come avesse realizzato ben 30 triplette prima dei 30 anni ed altre 30 triplette dopo i 30 anni. Ha quindi aggiunto che era venuta l’ora di rompere questo equilibrio proprio contro i Reds. La sua presenza nella partita, però, è ora in serio dubbio.

Cristiano Ronaldo, il lutto mette tutto in discussione

Cristiano Ronaldo non ha mai fatto mistero di quanto il calcio sia importante per lui. È sempre stato uno dei primi ad arrivare al campo di allenamento, ed anche uno degli ultimi a tornare a casa. Dopo ogni partita, mentre gli altri si riposano con le famiglie, è noto che lui invece si faccia subito le docce con il ghiaccio, per riposare la muscolatura.

C’è però un terribile e del tutto inaspettato lutto che ha travolto Cristiano Ronaldo e che potrebbe seriamente pregiudicare la sua presenza nella partita di Premier League del 19 aprile. Lo ha reso noto lui stesso in un messaggio congiunto con la sua compagna, e forse anche moglie, Georgina Rodriguez.

Il messaggio scritto dal calciatore: “Sarai per sempre il nostro angelo“

Cristiano Ronaldo ha scritto sui propri canali social: “È con infinita tristezza che vi annunciamo che il nostro bambino non ce l’ha fatta. È il più grande dolore che un genitore possa sentire. Solo la nascita della nostra bambina ci dà speranza in questo momento e ci regala un po’ di speranza e di felicità“.

Poi aggiunge: “Siamo devastati dal dolore e chiediamo un po’ di privacy in questo momento difficile. Il nostro piccolo sarà per sempre il nostro angelo. Ti amiamo“. Il calciatore del Manchester United ha quindi reso noto che uno dei due gemelli non è sopravvissuto al parto. Ronaldo e Georgina avevano annunciato raggianti la gravidanza ad ottobre 2021.

Ecco il messaggio di Cristiano Ronaldo in lingua inglese, portoghese e spagnola: