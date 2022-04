Charlene di Monaco, incredibile novità nel Principato: nessuno si aspettava un epilogo simile. La Principessa sempre al centro dell’attenzione

Dopo essere finalmente tornata a casa la Wittstock pare finalmente aver recuperato la salute fisica e mentale. In questi giorni si sta godendo la famiglia, come testimoniato da una bellissima foto.

E’ stato un periodo davvero duro per Charlene di Monaco quello che si è concluso all’inizio del mese scorso. Prima l’operazione odontoiatrica e l’infezione che l’ha colpita in Sud Africa, poi il ricovero nella clinica riabilitativa in Svizzera. Ora finalmente il ritorno a casa, nel Principato, al fianco del marito Alberto e dei figli, Jacques e Gabriella. Nelle ultime settimane, tuttavia, la sua esposizione mediatica era rimasta sempre piuttosto ridotta. Non c’erano state foto o video che la ritraevano spesso in compagnia dei propri cari. Qualche dubbio era persino sorto nei moltissimi fan che la seguono, sul suo reale stato di salute. A spazzare via voci e malintesi ci ha pensato un bellissimo scatto, riportato su Vanity Fair, che la immortala con Alberto e i due gemelli. Una splendida “cartolina” pasquale che vede i quattro insieme dopo un periodo decisamente turbolento. A Natale non aveva potuto fare altrettanto, visto che si trovava ancora in quel di Zurigo. Ora le cose sono cambiate e sembrano tornare ad un’apparente normalità.

Charlene di Monaco, incredibile novità nel Principato: la prima foto della Royal Family riunita

Il 12 marzo è arrivata la comunicazione ufficiale del ritorno a Palazzo. Cinque settimane dopo la testimonianza che sta bene. La principessa appare ancora provata, ma più serena.

Come annunciato qualche tempo fa dalla Royal Family della Rocca in una nota: “Le Loro Altezze Serenissime condividono con gioia le seguenti informazioni. In accordo con i suoi medici e visto l’incoraggiante risultato delle cure, la principessa proseguirà la sua convalescenza nel Principato, con suo marito e i figli al suo fianco. Le prossime settimane le permetteranno di rimettersi ulteriormente in salute, prima di riprendere con gradualità i Suoi impegni ufficiali. Per raggiungere la piena guarigione e vista la sua necessità di pace e calma, la coppia principesca chiede il massimo rispetto per la propria famiglia e la vita privata“. Tutto sembra insomma riavviarsi verso una normalità tanto ricercata. Almeno per un momento le voci su una possibile crisi con Alberto e la voglia di chiedere il divorzio sembrano essere alle spalle. Vedremo quanto durerà il clima da fiaba.