Blanco, la bravata finisce malissimo: l’incidente poteva costare molto caro. Tutto è successo durante un concerto dal rapper bresciano

La vittoria al Festival di Sanremo 2022 lo ha consacrato e fatto conoscere anche a quelli che prima non lo avevano mai notato. Questo è un periodo d’oro per Blanco che se lo sta godendo tutto, anche perché il suoi tour continua ad essere sempre tutto esaurito.

E proprio durante la tappa romana, poco prima di esibirsi in Piazza San Pietro davanti al Papa, il rapper bresciano è stato protagonista di una brava che poteva trasformarsi in incidente pesante. Ad un certo punto è sceso dal palco, si è avvicinato al suo pubblico e ha cominciato a fare stage diving, cioè si è lasciato andare di schiena per ‘navigare’ sulla folla.

I ragazzi di oggi però sono troppo da cellulari e video in diretta, così non ci hanno fatto caso e lo hanno lasciato cadere come una pera. Fortunatamente l’altezza era modesta e soprattutto sotto di lui non c’era nessuno. Così Riccardo/Blanco appena è tornato sul palco ha chiesto subito se stessero tutti bene. E quando ha avuto rassicurazioni, si è scudato della sua figura: “Sono un sacco di me**a… quando mi butto io”. Tutto documentato su Tik Tok, anche se non ci sono state conseguenze.

Blanco, la bravata finisce malissimo: ecco dove potremo vederlo in concerto prossimamente

Queste sono le prossime date del tour di Blanco che dopo metà maggio sarà impegnato insieme a Mahmood a Torino per l’Eurovision Song Contest 2022.

4 MAGGIO – TUSCANY HALL – FIRENZE *sold out

5 MAGGIO – TUSCANY HALL – FIRENZE *sold out

19 MAGGIO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI *sold out

22 MAGGIO – ESTRAGON – BOLOGNA – (data spostata) *sold out

23 MAGGIO – ESTRAGON – BOLOGNA – (data spostata) *sold out

27 MAGGIO – GRAN TEATRO MORATO – BRESCIA – (data spostata) *sold out

28 MAGGIO – GRAN TEATRO MORATO – BRESCIA – (data spostata) *sold out

18 GIUGNO – CONNECTION FESTIVAL – LOCARNO *sold out

24 GIUGNO – GOA BOA_THE NEXT DAY – GENOVA *sold out

2 LUGLIO – MACO FESTIVAL – PAESTUM (SA) *sold out

8 LUGLIO – SUMMER VIBEZ FESTIVAL – FERRARA *sold out

9 LUGLIO – COLLISIONI FESTIVAL – ALBA (CN) *sold out

15 LUGLIO – VILLA MANIN – UDINE *sold out

17 LUGLIO – PINEWOOD FESTIVAL – L’AQUILA *sold out

21 LUGLIO – LUCCA SUMMER FESTIVAL, MURA DEL CASTELLO – LUCCA *sold out

23 LUGLIO – NOSOUND FEST – SERVIGLIANO (FM) *sold out

27 LUGLIO – ROCK IN ROMA – ROMA *sold out

28 LUGLIO – ROCK IN ROMA – ROMA *sold out

30 LUGLIO – VILLA BELLINI – CATANIA *sold out

31 LUGLIO – VILLA BELLINI – CATANIA *sold out

3 AGOSTO – SONIC PARK MATERA – MATERA *sold out

4 AGOSTO – PARCO GONDAR – GALLIPOLI (LE) *sold out

6 AGOSTO – ARENA DELLA REGINA – CATTOLICA (RN) *sold out

12 AGOSTO – RED VALLEY FESTIVAL – OLBIA *sold out

16 SETTEMBRE – IPPODROMO SNAI SAN SIRO – MILANO *sold out

17 SETTEMBRE – IPPODROMO SNAI SAN SIRO – MILANO *sold out