Anticipazioni Un Posto al Sole, nuova alleanza contro Ferri: Marina decide di entrare in campo

Le intriganti vicende dei protagonisti di Un Posto al Sole continuano a tenere i telespettatori con il fiato sospeso: le anticipazioni.

Non mancheranno nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Negli episodi in onda da lunedì 18 a venerdì 22 aprile 2022 troveremo al centro della scena la povera Chiara Petrone. Raggirata da Ferri, la ragazza troverà un’alleanza in Marina Giordano: tutte le anticipazioni.

Non sono finiti i problemi per Chiara Petrone. Dopo i sensi di colpa per la tragica morte di suo padre, fino al punto di trovare rifugio nelle sostanze stupefacenti, per la giovane ereditiera le cose si metteranno sempre peggio. La Petrone infatti dovrà combattere Roberto Ferri al quale ha dato ampio potere sulla sua eredità.

Dopo l’intervento di Nunzio, il quale ha deciso di sfidare l’imprenditore per aiutare la ragazza, questa volta ad intervenire in suo soccorso ci penserà Marina Giordano. Questa ultima avrà un confronto con il suo socio in affari. A seguire, occhi puntati Franco e Angela. Spronata da Giulia, la Poggi cercherà di accorciare le distanze con l’ex pugile ma non sarà facile.

Ornella cerca di accorciare le distanze con Raffaele ma un nuovo imprevisto è dietro l’angolo: le anticipazioni di Un Posto al Sole

Nuovi colpi di scena ad un Posto al Sole riguarderanno anche Ornella e Raffaele. Quella che sembrava essere una coppia molto solida nella soap, in realtà continuerà a sgretolarsi: ad influire ulteriormente in modo negativo, l’arrivo di Elvira nella vita del portiere di Palazzo Palladini. Difatti il Giordano sarà sempre più in crisi nonostante la dottoressa cerchi inesorabilmente di accorciare le distanze.

Intanto alla terrazza tornerà Jimmy. Dopo il breve periodo trascorso in vacanza con Micaela, il piccolo di casa Poggi mostrerà un rifiuto per le regole. Come reagirà Niko? L’avvocato cercherà di indirizzare nuovamente il figlio verso la retta via. Infine, a proposito dei Poggi, Renato dovrà gestire l’ingresso della focosa Giuditta nella sua vita. Non ci resta che seguire i nuovi episodi di Un Posto al Sole, in onda da lunedì 18 a venerdì 22 aprile 2022 su Rai Tre, per scoprire tutti i dettagli sulle vicende dei protagonisti.