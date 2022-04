Anticipazioni Beautiful, tragedia per i Lope: Sheila vuole uccidere ancora

Le anticipazioni di Beautiful delle prossime settimane rivelano qualcosa di terribile sul piano di Sheila: anche Liam e Hope vivranno una tragedia

Negli Stati Uniti i telespettatori stanno assistendo ad un momento cruciale della soap opera con l’uscita di scena di Finn che ha riscosso diverse proteste. Sheila non si arrende qui, vuole portare a compimento il suo piano.

Attualmente negli Stati Uniti la trama è ad un punto cruciale dopo la morte di Finn sparato da Sheila Carter che è attualmente a piede libero per Los Angeles. In ospedale, invece, in forte apprensione c’è la famiglia Forrester perché Steffy è momentaneamente sopravvissuta ai colpi d’arma da fuoco esplosi proprio dalla madre biologica di Finn. Ad assistere la sfortunata Forrester c’è Bridget che è tornata con gran sorpresa nella soap opera. Nel frattempo, però, la Carter sa che rischia grosso se Steffy si risveglia, pertanto pensa a come entrare nella sua stanza d’ospedale e finirla definitivamente.

Con grande stupore e tristezza dei presenti, quando Steffy si sveglia dal coma non ricorda quasi nulla, ha rimosso tutto ciò che c’è stato dopo Liam: non ha idea di cosa sia successo né di chi sia Finn e loro figlio Hayes. Sheila, seppur inconsapevolmente, può prendersi il giusto tempo prima di poter definitivamente finire la giovane Forrester che, d’un tratto riprende memoria: per la Carter è ormai troppo tardi.

Anticipazioni Beautiful, tragedia per i Lope: lo spoiler di Scott Clifton

L’attore Scott Clifton, che interpreta Liam Spencer nella soap opera statunitense Beautiful, ha rilasciato un’intervista a Nuovo dove ha parlato del suo personaggio: “Liam è veramente l’opposto di me. Ha spesso un atteggiamento piuttosto superficiale e io, a differenza sua, non andrei mai a letto con le mie nemiche. Nella vita reale sono un ragazzo molto serio. Innamorato di mia moglie e fedele. Sono un padre profondo e imperfetto come credo la maggior parte dei genitori”.

Dopo una parentesi dedicata alla sua vita privata, l’attore che interpreta Liam ha confessato: “La storia d’amore tra Liam e Hope sarà sempre ricca di colpi di scena e talvolta porterà a tragedie inaspettate. Al volante dell’auto del padre Bill, Liam investirà Vinny Walker che si ritroverà in ospedale a lottare tra la vita e la morte”.