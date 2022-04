WhatsApp, le frasi e le foto più originali per augurare una buona Pasqua

WhatsApp può essere un ottimo strumento per augurare una felice Pasqua a tutti coloro che purtroppo non possono festeggiare insieme: i messaggi da inviare.

Tra i tanti servizi che ci permettono di raggiungere chiunque, in qualunque parte del mondo, troviamo senza ombra di dubbio WhatsApp. Infatti l’applicazione di servizio di messaggistica istantanea potrà tornare utile specialmente per inviare una felice Pasqua ai propri cari: ecco i messaggi più belli.

Oggi è il giorno preferito da tutti i religiosi e soprattutto dai bambini. Stiamo parlando di Pasqua, in cui milioni di famiglie non solo le tradizionali uova, ma anche frasi ed immagini da scambiare su WhatsApp. Da tempo oramai l’app di messaggistica è il principale veicolo su cui inviare gli auguri, che sia Natale, Capodanno o San Valentino. Spesso però non tutti riescono a trovare il giusto messaggio romantico, specialmente durante la festa degli innamorati. Andiamo quindi subito a vedere le migliori frasi da inviare su WhatsApp.

Come prima frase da inviare potremo ispirarci ad una citazione che non solo ci servirà ad augurare Buona Pasqua, ma anche per riservare un messaggio di speranza per il futuro. Infatti la prima frase recita: “ Buona Pasqua a tutti! E che sia per tutti un’occasione per ricominciare “.

“. “ Buona Pasqua. Sorprendete e lasciatevi sorprendere “. Con la seconda frase, invece, potrete lasciare tutto lo spazio all’immaginazione dell’amico o parente a cui ci rivolgiamo.

“. Con la seconda frase, invece, potrete lasciare tutto lo spazio all’immaginazione dell’amico o parente a cui ci rivolgiamo. Mentre invece la terza ed ultima frase è per i più fedeli e recita: “Non dimenticare: Pasqua non è un giorno qualunque, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Tanti auguri!“. Il messaggio permette di ritornare allo stampo cristiano della felicità ed è una bellissima frase da spammare in chat.

WhatsApp, quali immagini inviare a Pasqua: le migliori in rete

Frasi a parte il miglior modo per fare gli auguri su WhatsApp, come per ogni festività, è quello di inviare foto divertenti o cartoonizzate nelle chat dei nostri parenti o amici. Infatti, ancora meglio, sarebbe inviare non solo la foto a tema Pasquale, ma anche una che abbia al suo interno una frase di auguri. Andiamo quindi a vedere le tre migliori immagini a tema da inviare.

Partiamo subito da un’immagine religiosa, visto che la Pasqua è comunque una festa cristiana. Infatti in questo giorno si festeggia proprio la resurrezione del Signore e quindi si può inviare un immagine che richiama il Santo Sepolcro.

Come seconda immagine possiamo inviare un tenerissimo pulcino ed un uovo appena schiuso. Questa immagine, come la Pasqua del resto, celebra la rinascita della vita e questa immagine ne può riassumere il significato assoluto.

Infine per racchiudere in breve tutti i significati della Pasqua non poteva mancare un simbolo imperdibile come un coniglietto di cioccolato. Infatti, specialmente per la gioia dei più piccoli, nel corso di questa giornata si è soliti scambiare uova ed altre prelibatezze ovviamente al cioccolato.