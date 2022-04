Uomini e Donne, Riccardo ha mentito alla redazione? Una foto lo inchioderebbe

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha incuriosito gli spettatori della trasmissione, che sognano di vederlo di nuovo innamorato di Ida Platano: sarebbe però emersa una prova fotografica che potrebbe mostrare che ha mentito.

Ida Platano si è mostrata alla vigilia di Pasqua con un’inedita chioma afro. Sorridente come sempre, ha condiviso alcuni stralci di Uomini e Donne Magazine, dove si legge che Alessandro Rausa e Luca Salatino l’hanno scelta fra tutti i concorrenti del dating show di Maria De Filippi come ipotetica destinataria dell’unico uovo di Pasqua da regalare.

In particolare, Luca Salatino le fa una dedica dolcissima: “Ida, se potessi ti donerei il grande amore che aspetti“. Da quando ha rotto la relazione con Riccardo Guarnieri, infatti, la dama siciliana sembrerebbe non riuscire ad innammorarsi più di nessuno. Le sue frequentazioni, infatti, si chiudono rovinosamente a causa di mancanze e difetti.

Perchè Riccardo avrebbe mentito a Uomini e Donne?

Il ritorno di Riccardo a Uomini e Donne ha riacceso le speranze degli spettatori più romantici. Sia Guarnieri che la Platano sono di nuovo single, cosa gli impedirebbe di provare a ricominciare a frequentarsi? Non appena lui è tornato negli studi di Canale 5, si è subito chiarito che in realtà non c’è nessuna possibilità di riaprire una frequentazione.

Riccardo si è già scambiato un bacio con una dama conosciuta all’interno della trasmissione e sembrerebbe essere ormai molto lontano da Ida. Alcune immagini pubblicate sui social, però, hanno fatto gridare allo scandalo. Possibile che Guarnieri e la Platano si stiano frequentando di nascosto dalla redazione di Uomini e Donne?

Il dettaglio del colore dei vestiti: si tratta di una coincidenza?

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne che è andata in onda prima di Pasqua, Riccardo aveva spiegato di aver intenzione di uscire con altre dame del Trono Over. Ha pubblicato nelle sue Storie su Instagram una foto all’interno di una pizzeria, che inquadra solo il tavolo. I suoi ammiratori non hanno potuto fare a meno di notare un clamoroso dettaglio.

L’inquadratura della foto è sulle due pizze appena servite, ma si intravede il vestito di chi è seduto davanti a Riccardo. Tanti utenti hanno segnalato all’esperta di gossip Deianira Marzano che gli abiti sembrerebbero proprio essere quelli di Ida Platano. Si tratta solo di una terribile coincidenza oppure è sbocciato di nuovo l’amore?

Ecco le Storie Instagram di Guarnieri ed alcune foto che mostrano Ida Platano con gli stessi vestiti: