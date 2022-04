Il principe Carlo pensa ad una rivoluzione: per Harry e Meghan cambia tutto di nuovo

Il principe Carlo starebbe pensando ad una clamorosa apertura nei confronti di Harry e Meghan, che potrebbero anche tornare in Inghilterra part-time. Ecco l’ndiscrezione su come le cose starebbero evolvendosi da dicembre 2021.

Nell’ormai storica intervista di Harry e Meghan alla giornalista americana Oprah Winfrey, il secondogenito di Diana aveva ammesso che suo padre Carlo non gli rispondeva più al telefono. Inoltre, sembrava che ci fossero dei problemi di tipo economico. Sempre il marito di Camilla gli avrebbe tolto il mantenimento che aveva quando era senior royal.

Secondo quanto riferisce US Weekly, fra Harry ed il principe del Galles ci sarebbe stata di recente una svolta nelle relazioni. A dicembre 2021 ci sarebbe stato un tentativo di riavvicinamento da entrambe le parti. La situazione, però, sarebbe tutt’altro che serena, ed entrambe le parti avrebbero ancora dei problemi da risolvere nella comunicazione.

Il principe Carlo pensa già da re: pronta la rivoluzione

Recentemente, la regina Elisabetta II ha espresso il desiderio che Camilla di Cornovaglia possa essere la regina consorte quando suo figlio diventerà re. In molti hanno visto in questa mossa della sovrana inglese, la cui salute sembrerebbe essere sempre più precaria, una sorta di testamento morale.

Il principe Carlo, secondo quanto riferisce l’esperto della casa inglese Jonathan Sacerdoti, avrebbe già in mente come cambiare la monarchia una volta che salirà sul trono. Di carattere decisamente più timido e solitario della madre, il padre di William ed Harry vorrebbe ridurre il numero dei reali che lavorano per la monarchia.

Meghan ed Harry rinuncerebbero alla California per un part-time?

Il nuovo corso che inaugurerebbe il principe Carlo potrebbe spalancare le porte ad un ritorno di Harry e Meghan. Tom Quinn, che recentemente ha scritto un libro riguardo gli scandali della monarchia inglese, ne è certo: il nuovo re accetterebbe senza problemi la figura dei senior royal part-time che avevano proposto proprio Harry e Meghan nel 2020.

Il riavvicinamento fra Harry ed il principe Carlo, confermato anche dal giornalista Steward Pearce, porterebbe a nuovi importanti cambiamenti nella vita della famiglia di Meghan, che oggi si trova in California. La breve visita della coppia che vive in California ad Elisabetta II conferma la volontà del fratello di William di avere buoni rapporti con la famiglia reale.

Ecco alcune immagini del 14 aprile 2022, quando il principe Carlo e Camilla di Cornovaglia hanno rappresentato la regina Elisabetta II durante il Royal Maundy Service nella cappella di San Giorgio a Windsor: