Netflix, arriva importante novità: la piattaforma diventa un social?

La piattaforma Netflix introduce un’interessante novità, e compie un importante svolta che la porta a somigliare sempre più ad un innovativo social network.

Netflix, l’amatissima società di distribuzione e produzione di film, ha introdotto un’interessante novità. I clienti dell’azienda statunitense di streaming avranno infatti un’arma in più per poter scegliere quale film o quale serie guardare grazie ad un nuovo strumento che è stato introdotto in questi giorni.

Dopo aver guardato un film, l’utente Netflix avrà la possibilità di esprimere il gradimento della pellicola che ha appena visto. Ci saranno infatti tre icone che fra cui poter scegliere per indicare il proprio gradimento. Due di queste sono molto conosciute, soprattutto grazie a Facebook: si tratta del pollice alzato verso l’alto e quello girato verso il basso.

Netflix, ecco qual è la novità introdotta dalla piattaforma

Oltre al pulsante “mi piace” e “non mi piace“, Netflix ha voluto introdurre anche un’altra novità per i suoi clienti. Si tratta dell’icona con il doppio pollice rivolto verso l’alto. La società statunitense di distribuzione e produzione di film ha scelto questa icona dopo un’attenta indagine riguardo i comportamenti dei propri utenti.

Come rivela Techcrunch, infatti, l’idea iniziale di Netflix era quella di inserire come terza icona quella di un cuore. Dopo l’attenta analisi del comportamento dei clienti con questo simbolo, però, si è deciso di sperimentarne degli altri. La conclusione è stata che il doppio pollice verso l’alto è quello che è piaciuto di più agli utenti della piattaforma streaming.

Come è nata l’idea del doppio “mi piace” e l’importanza dell’interazione

L’aspetto interessante è che Netflix, introducendo questa novità, mostrerà a tutti gli utenti quali prodotti sono più graditi. Allo stesso tempo, queste informazioni potrebbero anche essere utilizzate per profilare meglio i clienti, suggerendo dei prodotti che siano più affini al gusto personale secondo le scelte effettuate in precedenza.

Alla base di questa scelta ci sarebbe la scoperta da parte di Netflix che gli utenti amano darsi consigli a vicenda, oltre a commentare il film o la serie che stanno guardando. La piattaforma streaming, osservando i gruppi di fan delle diverse serie Tv o degli attori, ha deciso di fare una svolta che l’avvicina a diventare un particolare social network.

La svolta social di Netflix, che suggerisce ai propri clienti di utilizzare queste immagini tratte da film e serie Tv nelle chat con gli amici per mostrare le proprie reazioni: