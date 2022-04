Max Giusti, fulmine a ciel sereno: che mazzata per il conduttore

Terribile mazzata per Max Giusi. Il comico, cabarettista e conduttore televisivo via da Tv8? Scopriamo il motivo.

Colpo di scena per Giusti. Il conduttore televisivo ben presto potrebbe dire aggio a Tv8. Stando agli ultimi rumor, Guess My Age – Indovina l’età rischierebbe la chiusura definitiva.

Fulmine a ciel sereno per Max Giusti. Guess My Age – Indovina l’età potrebbe chiudere i battenti molto presto. A lanciare la terribile indiscrezione è stato Dagospia secondo cui il game show condotto dal 53enne romano su Tv8 con molte probabilità potrebbe essere archiviato.

Al momento non vi è stata presa alcuna decisione definitiva da parte dei vertici anche se l’idea sarebbe proprio quella di cancellare Guess My Age, prodotto da Magnolia, dai palinsesti: un pari e dispari che starebbe ormai andando avanti già da alcune settimane. Staremo a vedere se il game show condotto da Max Giusi si concluderà definitivamente con la quinta stagione o ci sarà un seguito anche in futuro.

Max Giusti, sempre più in bilico al timone di Guess My Age – Indovina l’età: scopriamo cosa succede per l’amato conduttore

Guess My Age – Indovina l’età rischia la cancellazione definitiva dai palinsesti di Tv8 e intanto il conduttore Max Giusti strizza l’occhio sulla Rai. Stando alle ultime indiscrezioni, il comico potrebbe tornare negli studi di Viale Mazzini per la realizzazione di una nuova stagione di ‘Boss in Incognito’.

Insomma, non ci resta altro che attendere per scoprire quale sarà la decisione che vaglieranno i vertici di Tv8 e dunque il destino di Max Giusti. Per il game show prodotto da Magnolia è arrivata davvero la fine? A causare la chiusura sarebbero stati, senza alcuna ombra di dubbio, gli ascolti troppo bassi registrati nell’ultimo periodo.