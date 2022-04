Oggi è conosciuta da tutti come opinionista di Uomini e Donne, ma cosa faceva Tina Cipollari prima di essere presenza fissa al dating show nessuno lo sa.

Tina Cipollari è un volto storico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. Prima come corteggiatrice e poi come opinionista, l’acerrima rivale di Gemma Galgani è da oltre 20 anni il personaggio pubblico di Canale 5 più amato dai telespettatori.

La bionda opinionista, però, prima di arrivare su Canale 5 faceva tutt’altro. Come dicevamo oggi è uno dei personaggi più amati della televisione e anche se in molti l’accusano di avere dei modi di fare molto aggressivi, sono davvero tanti quelli che la considerano un motivo in più per seguire Uomini e Donne. Nonostante siano in tanti a conoscere i retroscena della sua vita e della sua carriera non tutti però sanno cosa faceva la popolare opinionista prima di debuttare nel dating show di Maria De Filippi.

Esuberante, senza freni e dal carattere fumantino, l’ex compagna di Kikò Nalli che di recente ha fatto molto parlare di sé per l’addio al compagno Vincenzo Ferrara, siamo abituata a vederla arrabbiarsi a Uomini e Donne e inveire contro coloro che con maliziosa innocenza vorrebbero raggirarla.

Cosa faceva Tina Cipollari prima di Uomini e Donne? Nessuno lo sa

Tina Cipollari, oggi opinionista di Uomini e Donne, ha fatto il suo debutto all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi diversi anni fa, quando ebbe la meglio sulle altre e correggiò Roberto, il tronista di allora. Vista la strada che le si stava spiegando davanti decise di lasciare il suo impiego e di dedicarsi al mondo dello spettacolo.

L’opinionista di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, lavorava a Viterbo come contabile presso un’azienda di trasporti. La sua una vita davvero lontana da quella che si sta godendo adesso e che, di certo, si addiceva meno ad una vamp come lei. Il mondo dello spettacolo ha premiato il suo modo di fare e il suo talento che unito al suo fascino l’ha resa la più popolare di Canale 5.