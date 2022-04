Cosa faceva Elodie prima di esordire ad Amici? In pochi lo sanno

Elodie è una delle cantanti più amate e popolari. Il suo esordio è avvenuto ad Amici e in pochi sanno cosa faceva prima.

Elodie nasce a Roma il 3 maggio 1990 e cresce nella borgata romana di Quartaccio. Il padre e la madre, artista di strada lui e ex modella e cubista lei, si sono separati quando Elodie e la sorella minore Fey erano ancora molto piccole.

La passione per la musica l’ha ereditata dai genitori. Il primo passo per realizzare il suo sogno l’ha fatto partecipando ai provini di X Factor nel 2019 dove è stata eliminata durante le fasi iniziali. Elodie non si dispera. Nel 2015 partecipa al talent show Amici di Maria De Filippi. Arivando al secondo posto e vincendo il Premio della critica giornalista Vodafone e il Premio RTL 102.5 – Amici alla radio. Nello stesso periodo ha lanciato il suo primo album Un’altra vita, certificato disco d’oro dalla FIMI per le oltre 25 000 copie vendute.

L’uscita è stata accompagnata dall’omonimo singolo Un’altra vita, scritto da Fabrizio Moro. Dopo varie manifestazioni canore in cui è stata ospite, il 28 agosto è salita sul palco al concerto di Loredana Bertè a Castiglione della Pescaia in occasione del Amiche sì Tour 2016.

Tra settembre e ottobre 2016 è presente come artista di apertura dell’Adesso Tour di Emma Marrone dove si è esibita nel corso del concerto di beneficenza organizzato da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia all’Arena di Verona Amiche in Arena.

Il 12 dicembre 2016 è stata annunciata da Carlo Conti la partecipazione di Elodie al Festival di Sanremo 2017. Con il brano Tutta colpa mia, scritta tra gli altri da Emma. Il brano è giunto alla serata finale piazzandosi all’ottavo posto ed è stato premiato con il disco di platino per aver superato le 50 000 copie vendute.

Il 31 dicembre 2019 viene annunciata la sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo e il 6 gennaio, nella puntata dei Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia condotto da Amadeus, Elodie ha annunciato il nome del suo brano sanremese dal titolo Andromeda. Da quel momento in poi ha continuato a collezionare un successo dopo l’altro.

Cosa faceva Elodie prima di esordire ad Amici? In pochi lo sanno

Elodie da giovanissima si trasferisce in Puglia, a Lecce, dove lavora nelle discoteche prima come cubista e poi come vocalist. Ha frequentato il liceo socio-pedagogico fino al quinto anno, ma senza conseguire il diploma.