Brave and Beautiful anticipazioni, protagonista tenta il suicidio: sconvolto dopo tante delusioni

Anticipazioni Brave and Beautiful, Suhan e Cesur in tribunale per il divorzio. La donna, intanto, scoprirà di essere incinta.

Lunedì 18 aprile la seguitissima soap opera turca tornerà su Canale Cinque ad appassionare il pubblico del piccolo schermo con nuovi episodi: al centro della scena le disavventure dei protagonisti.

Dal 18 al 22 aprile Brave and Beautiful tornerà sul piccolo schermo ad appassionare il proprio pubblico con nuovi scoppiettanti episodi. Le vicende dei protagonisti, infatti, continueranno a lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Stando alle anticipazioni al centro della scena troveremo Suhan e Cesur.

I due si ritroveranno nel tribunale di Instabul per la loro separazione. Intanto la reazione di Suhan sorprenderà tutti. La protagonista di Brave and Beautiful non si aspettava che Cesur fosse così ostinato a divorziare. Ma a lasciare il pubblico della serie senza parole sarà la scoperta fatta da Suhan poco dopo: in seguito ad un malore va dal medico e scoprirà di essere incinta. Darà la bellissima notizia a Cesur o cosa?

Brave and Beautiful, Korhan salvato da Suhan e Cesur: le anticipazioni

In seguito ad un malore Suhan scopre di essere incita ma quale sarà la sua reazione? Darà la splendida notizia a Cesur o deciderà di tenere nascosta la gravidanza? Superato questo capitolo, occhi puntati su Korhan. Questo ultimo dopo le delusioni ricevute da sua moglie e dal padre tenterà di togliersi la vita.

A salvarlo ci penserà sua sorella. Dopo aver trovato una lettera molto toccante scritta da Korhan prima del suicidio, si precipiterà a casa sua per soccorrerlo. Suhan con l’aiuto dell’ex marito riuscirà giusto in tempo a portarlo in ospedale. Per scoprire ogni dettaglio sulla trama non ci resta altro che seguire i nuovi episodi di Brave and Beautiful, in onda su Canale Cinque dal 18 al 22 aprile 2022.