Bonus Vacanze 2022, cambia tutto per gli italiani: come fare domanda. Un sostegno diverso dagli ultimi due anni, ecco a chi tocca

Negli ultimi due anni il concetto di ferie e di viaggi è molto cambiato nella testa degli italiani. Quella che per molti se non per quasi tutti era una normalità è diventata un’eccezione. E il governo, attivando i Bonus Vacanze in qualche modo ha fato una mano.

La notizia positiva è che il Bonus Vacanze 2022 ci sarà. Quella meno buona è che sarà riservato ad una platea molto più ristretta di persone. Perché il sostegno economico come lo abbiamo conosciuto negli ultimi due anni non esiste più e in fondo non c’erano nemmeno le condizioni per finanziarlo. Ma in compenso arriva il Bonus Inps, destinato a categorie particolari, come gli studenti e i pensionati.

Ora che sono stati pubblicati i bandi sappiamo in concreto di cosa si tratta. Il Bonus vacanze 2022 per studenti è destinato a figli di dipendenti o pensionati della Pubblica amministrazione d è diviso in due: c’è il bonus Estate INPSieme Italia 2022 per le vacanze in Italia e quello Estate INPSieme estero per i viaggi fuori dai confini.

In pratica finanziano vacanze studio. Nel primo bando sono compresi gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado ma anche delle scuole superiori ma solo se disabili o invalidi civili al 100%. Il periodo di partenza va da giugno ad agosto, con rientro obbligatorio entro il 4 settembre 2022 con importo minimo di 600 euro per un soggiorno di 8 giorni e un massimo di 1.000 euro per soggiorni di 15 giorni.

Per le vacanze all’estero(o le vacanze tematiche in Italia), l’importo è di 2.000 euro per soggiorni di due settimane. In questo caso è destinato agli studenti delle scuole superiori con un massimo di 20 anni (sale a 23 anni nel caso dei disabili).Il contributo pieno tocca solo però a chi ha un Isee inferiore a 8.000 euro, mentre con Isee superiore sarà coperta una parte in percentuale.

Bonus Vacanze 2022, cambia tutto per gli italiani: come aderire alla proposta

Discorso simile vale per i pensionati ai quali è dedicato il bando Estate INPSieme Senior 2022, allargato anche ai loro coniugi e figli disabili conviventi. Una possibilità riservata agli appartenenti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Fondo Ipost. Tutti loro potranno organizzare soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali tra giugno e il 1° ottobre.

L’importo varia a seconda dell’Isee e della durata del soggiorno. In particolare otto gli 8.000 euro di Isee l’importo massimo è di 1.400 euro per i soggiorni in Italia di durata pari a 15 giorni. Scende a 800 euro in caso di otto giorni e sette notti. Per gli Isee superiori a 8.000 euro l’importo cala in modo proporzionale. Per l’invio della domanda di partecipazione al bonus vacanze c’è tempo fino al prossimo 22 aprile 2022.