Bonus bollette 2022, ottime notizie per gli italiani: sta per cambiare tutto. Dopo Pasqua i calcoli cambieranno per aiutare più famiglie

Non è solo un problema legato alla guerra in Ucraina, perché il rincaro delle bollette unito a quello che tutti gli italiani hanno vissuto negli ultimi due anni sta strangolando singoli e famiglie. La buona notizia è però legata al Bonus Bollette 2022.

Non è ancora ufficiale perché non esiste il decreto, ma il governo sembra aver deciso di estendere la platea dei beneficiari. E chi avrà il requisito Isee in regola per accedere al bonus potrà ottenerlo per tutto l’anno, visto che la dichiarazione copre l’intero 2022 mentre adesso è così solo per chi riceve il reddito di cittadinanza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico invece vuole modificare il cosiddetto ‘Decreto taglia prezzi’ con effetto retroattivo dall’inizio dell’anno. E quindi chi presenterà la domanda e avrà i requisiti richiesti non vedrà riconosciuto lo scontro solo da quel momento in poi. Un dubbio lecito che sarà risolto così.

Dal 1° aprile 2022 in effetti il tetto Isee per poter chiedere gli aiuti previsti dal bonus sociale per luce e gas è stato elevato passando da 8.265 a 12mila euro all’anno. Ecco perché interesserà almeno 5 milioni di italiani ai quali aggiungere i nuclei famigliari numerosi con Isee entro i 20mila euro annui . In più ci sono gli utenti con patologie gravi e certificate, quelli che necessitano di apparecchi elettrici di tipo medico.

Bonus bollette 2022, ottime notizie per gli italiani: così aumentano gli sconti

Per accedere al Bonus Bollette 2022 è necessario presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che attesti la condizione di disagio economico. Vale anche vale per i percettori del Reddito o della Pensione di cittadinanza. Basterà accedere al portale MyINPS e utilizzare il servizio per l’Isee precompilato, oppure chiedere ai CAF abilitati.

Ma a quanto corrispondono gli sconti? Il ‘Corriere della sera’ ha provato a fare un calcolo in base ai prezzi attuali di elettricità e gas. Facendo esempi concreti, per la bolletta della luce nel primo trimestre 2022 ai nuclei familiari di una o due persone erano riconosciuti 165,60 euro a trimestre, per quelli di tre o quattro persone 200,70 euro a trimestre. Con più di quattro persone 235,80 euro a trimestre.

Per il bonus gas, invece, il conteggio dipende soprattutto dalla categoria associata alla fornitura. Nel primo trimestre per nuclei sfino a 4 persone lo sconto andava da 143,10 euro per la zona climatica A/B fino a 571,50 euro per la zona F mentre per l’acqua calda sanitaria 62,10 euro. Ma se in famiglia ci sono più di quattro persone i valori cambiano:

per l’acqua calda sanitaria 112,50 euro e per il riscaldamento da 192,60 euro nella zona A/B) a 816,30 nella zona F.