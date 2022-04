Uomini e Donne, nuovo ingresso in studio: è la sorella della diva della moda!

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, l’ultima della settimana, il pubblico ha avuto occasione di conoscere una nuova dama

Durante la puntata di ieri, venerdì 15 aprile, il pubblico di Canale 5 ha avuto l’opportunità di conoscere una nuova dama. Tuttavia, non tutti sanno che quella scesa nel parterre è la sorella di una stella della moda italiana.

Durante la puntata di ieri, venerdì 15 aprile, l’ultima della settimana di Uomini e Donne, i telespettatori hanno assistito ad una serie di vicissitudini tra Trono Classico e quello Over. Tra le dame ne è spiccata una in particolare, Catia, che su Twitter è entrata immediatamente in tendenza e non per la sua parentela, quanto in molti si sono resi conto della sua particolare somiglianza ad Alessandra Amoroso.

Ilarità del web a parte, effettivamente Catia è la sorella di una celebre diva della moda italiana: cosa ci fa al dating show? Anche per la dama bolognese è tempo di trovare il vero amore.

Uomini e Donne, l’avete riconosciuta? È la sorella di Elisabetta Franchi

Catia è una delle sorelle di Elisabetta Franchi ed eccole in uno scatto insieme pubblicato sui social da parte della nuova dama di Uomini e Donne. Quest’ultima ieri è particolarmente saltata agli occhi dei telespettatori del dating show perché ha avuto una discussione con Biagio Di Maro, accusato di non essere sincero nei confronti di un’altra dama che stava frequentando. Una vera e propria sfuriata in diretta da parte di Catia che ha mostrato un bel caratterino che è possibile possa far parlare molto di lei durante i mesi che restano prima che Uomini e Donne vada in vacanza.

La sua presenza al dating show era inaspettata, specialmente per la parentela con la diva della moda italiana: cosa ci fa la sorella di Elisabetta Franchi a Uomini e Donne? Anche Catia evidentemente è alla ricerca del vero amore ed è convinta che con il giusto percorso all’interno del dating show possa trovarlo. Fortunato colui che la porterà in esterna e conquisterà il suo cuore!