Uomini e Donne, Gemma Galgani scomparsa nel nulla: malumori nel trono Classico

Uomini e Donne tornerà la prossima settimana con nuovi colpi di scena. Le anticipazioni sul trono Classico e Over.

E’ stata confezionata quest’oggi una nuova puntata di Uomini e Donne dove non sono mancati colpi di scena tra tronisti, corteggiatori, cavalieri e dame. Tutte le anticipazioni.

Nuovi colpi di scena sono previsti per il fedelissimo pubblico di Uomini e Donne. Quest’oggi infatti è stata confezionata una puntata ricca di imprevisti che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Stando alle indiscrezioni trapelate, per il trono Classico, dopo Pasqua troveremo al centro della scena Luca e Lilli. I due si sono baciati durante un’esterna.

Ovviamente, come spesso succede, il bel momento vissuto tra i due ha portato del malumore in una corteggiatrice: Soraia. Questa ultima si sarebbe detta piuttosto delusa dal tronista. Spazio poi al trono di Veronica. La Rimondi ha deciso di portare in esterna Federico ma ha ammesso di non essere rimasta soddisfatta per come sono andate le cose. Federico fatica a lasciarsi andare e difatti avrebbe chiesto del tempo.

Uomini e Donne, dopo il trono Classico spazio a quello Over: che fine ha fatto Gemma?

Dopo il trono Classico spazio a quello Over. Stando alle indiscrezioni lanciate su Instagram da Lorenzo Pugnaloni dopo la registrazione odierna, di Gemma Galgani ancora non si hanno notizie. Difatti, in assenza della dama torinese Riccardo continua a frequentare altre donne tra cui Ida. Inoltre proprio con questa ultima Tina Cipollari avrebbe avuto un accesissimo scontro.

Infine per Alessandro è arrivata una nuova ragazza mentre una donna l’ha rifiutata. Insomma, non ci resta altro che seguire le nuove puntate di Uomini e Donne per scoprire tutti i dettagli sui protagonisti del talk show di Mediaset. L’appuntamento con Maria De Filippi è fissato alla prossima settimana.