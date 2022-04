Uomini e Donne registrazioni: un bacio di Luca scatena il caos, Ida forfait misterioso. Ancora grandi emozioni nel dating show

Nemmeno alla vigilia di Pasqua gli studi di Uomini e Donne sono rimasti chiusi. Sabato 16 aprile infatti sono state registrate nuove puntate del dating show di Maria De Filippi che promettono emozioni e spettacolo.

Per il Trono Classico si avvicina sempre di più il momento della scelta per Luca Salatino e la tensione tra le sue corteggiatrici sale. Nella registrazione del 15 aprile, come aveva raccontato ul profilo Instagram UominieDonneClassicoeOver è scattato un bacio fra il tronista e Lilli, una delle sue storiche pretendenti.

Nella nuova esterna con Aurora, l’ultima arrivata, è successa la stessa cosa ma è anche scoppiato il caso perché la ragazza ha chiesto che differenze ci fossero tra i due baci. E Luca non ha avuto problemi a definirla troppo fredda. A quel punto si è scatenata Tina Cipollari che ha criticato alla sua maniera parole e atteggiamenti della ragazza, facendola scappare dallo studio.

Uomini e Donne registrazioni: Ida assente senza apparente motivo, Riccardo scatenato

Se il Trono Classico sta per avvicinarsi ad un momento topico, per il Trono Over c’è ancora molto da fare. Però qualcosa di importante è successo, perché stranamente Ida era assente dallo studio. La dama bresciana fino ad oggi è stata sempre presente e per questo nessuno sa spiegarsi i motivi.

In compenso c’era il suo storico ex compagno, Riccardo, che è uscito con Maria Grazia ma visto che la donna era assente per motivi personali non si è parlato di quanto accaduto. Intanto però per lui è arrivata una nuova corteggiatrice e lui le ha permesso di restare. Molti sono convinti che prima o poi tornerà alla carica con Ida, ma almeno per ora sembra voler fare un altro percorso.

Protagonista anche Biagio che è uscito con Katia ma tra loro non ha funzionato: lei voleva sushi, lui ha puntato sulla pizza al taglio, scelte decisamente diverse. Infine Gemma che ha comunicato di voler conoscere meglio Giacomo che le ha chiesto di uscire e ha ballato con lei.