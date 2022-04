Temptation Island, storia al capolinea: stanno per dirsi addio

A Temptation Island le coppie entrano per mettersi in discussione e pure se ne escono illese, non sempre hanno un finale da favola

Nonostante siano usciti insieme da Temptation Island, la coppia è scoppiata dopo un po’: è evidente che il caos creato all’Is Morus Relais si sia portato qualche strascico. La coppia sta per dirsi addio.

Soltanto due anni fa, Anna Pettinelli è sbarcata all’Is Morus Relais insieme al compagno Stefano con il quale ha avuto un falò di confronto molto acceso che è diventato virale sul web. La loro esperienza non è stata felicissima, men che meno per la maestra di Amici di Maria De Filippi che ha colto il compagno in atteggiamenti troppo intimi con una delle single del villaggio delle tentazioni.

Da quel momento in poi della coppia si è parlato molto poco e nonostante loro siano usciti insieme dal programma, le cose non sono poi proseguite per il verso giusto. In particolare, all’interno del reality Stefano Macchi legò con Cecilia Zagarrigo e quando la chiamò ‘Bella patata’ appellativo dedicato esclusivamente alla Pettinelli, quest’ultima andò su tutte le furie.

Temptation Island, Anna Pettinelli e Stefano Macchi in crisi

Sabato scorso Anna Pettinelli è stata ospite a Verissimo dove ha parlato anche dei sentimenti con Silvia Toffanin, o meglio, non l’ha fatto. Quando la conduttrice le ha chiesto di come procedesse in amore, la speaker radiofonica è stata molto telegrafica ma allo stesso tempo eloquente: “Mi devi invitare un’altra volta per questo, perché è una storia molto molto lunga”. Le sue poche parole hanno fatto presagire aria di crisi, successivamente confermato dalla stessa interessata.

A NuovoTV, infatti, la maestra di Amici di Maria De Filippi è tornata a toccare il tasto della vita sentimentale, ma non più nascondendosi, anzi uscendo allo scoperto su come stanno le cose col suo -ex?- compagno: “In questo momento Stefano e io siamo in stand by. Ma preferisco non parlarne”. Crisi confermata, è ovvio che le cose non vadano più e che presto la coppia scoppierà definitivamente a meno di dietrofront clamorosi.