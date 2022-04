Raffaella Carrà, c’è la decisione definitiva: nessuno si aspettava un epilogo simile. La notizia ha rattristato i suoi moltissimi fan

A quasi un anno dalla scomparsa, è sempre vivissimo il ricordo dell’artista italiana tra le più amate di sempre. Purtroppo la vita della sua famiglia va avanti e vengono prese decisioni di conseguenza.

Quel 5 luglio 2021 è così lontano e per certi versi anche così vicino da far sentire ancora tutta la sua tristezza. Quel giorno se ne andava Raffaella Carrà immensa artista della televisione italiana, e idolo indiscusso del mondo latino. In Spagna e Argentina aveva costruito un seguito e una carriera altrettanto importante che nel nostro paese. Presentatrice, ballerina, cantante, la Carrà è stata in Rai semplicemente tutto, un’autentica fuoriclasse. Indimenticabile il ricordo che ne fecero anche gli Azzurri impegnati nella scorsa edizione degli Europei (Bonucci su tutti su Instagram), dedicandole la vittoria in semifinale contro la Spagna. Purtroppo anche dopo accadimenti tristi come questo la vita va avanti. Così anche la famiglia di “Raffa” ha deciso di mettere in vendita il lussuoso appartamento in cui ha vissuto la conduttrice per svariati anni. Si tratta di un’abitazione in uno dei quartieri più lussuosi di Roma, in zona Vigna Clara-Vigna Stelluti.

Raffaella Carrà, in vendita il suo lussuoso appartamento a Roma: tutti i dettagli

L’immobile, la cui vendita è stata affidata ad un classico annuncio, si trova all’interno di un comprensorio di 15 palazzine, “con tanto di parco, piscina, campi da tennis e portineria h24”. È “tranquillo e luminoso”, con “tre accessi indipendenti”.

L’appartamento copre una superficie di circa 420 metri quadrati e occupa l’intero piano di una palazzina. Al suo interno si possono contare ben nove camere da letto e ben cinque bagni, mentre la zona giorno è caratterizzata da “un ampio salone di rappresentanza”, con divani a fantasia e un grande tavolino in vetro, oro e marmo al centro. Immancabili anche una palestra con sauna e una sala trucco. Per quanto riguarda il prezzo richiesto non ci sono informazioni in merito, visto che come riportato sul sito di annunci “la trattativa è riservata”. Di certo un pizzico di tristezza i suoi fan l’hanno provata, nel segno dei tempi che passano e che inesorabilmente non si fermano.