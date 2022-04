Lutto nel cinema, è morta la star di una celebre sitcom: la notizia rattrista tutti

Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di una star americana. Nel corso della sua carriera sono stati moltissimi i successi.

A diffondere la triste notizia è stato un componente del suo entourage ai microfoni di Variety: è venuta a mancare all’affetto dei propri cari Liz Sheridan. Si ricordano i suoi successi.

Il mondo del cinema in queste ore è sconvolto per la scomparsa di una celebre attrice americana: Liz Sheridan. Famosa soprattutto per aver vestito i panni di Helen nella sitcom ‘Seindeld’, Liz si è spensa nella giornata di ieri, venerdì 15 aprile 2022, a 93anni. La triste notizia è stata diffusa ai microfoni di Variety da un componente del suo entourage.

“Liz Sheridan è sempre stata la mamma della tv più dolce e simpatica che un figlio potesse desiderare. Sono così fortunato ad averla conosciuta”, ha scritto Jerry Seinfeld su Twitter. Sebbene la Sheridan fosse maggiormente conosciuta per essere stata la madre di Jerry in Seinfeld e la vicina ficcanaso in Alf, l’amata attrice ha lavorato anche come ballerina.

Addio alla star americana, Liz Sheridan: si ricordano alcuni successi

Liz Sheridan è nata e cresciuta a New York. Figlia d’arte, i suoi genitori erano cantate e pianista: grazie a loro ha ereditato la passione per il canto e ed il ballo. A teatro è apparsa in importantissimi spettacoli e musical a Broadway recitando accanto a Meryl Steep e Christopher Lloyd.

Tra i suoi lavori si ricordano numerosissimi film e serie televisive tra cui Newhart, The A-Team, Moonlighting, Cagney, etc. Tra i ruoli più importanti e ottenuti da Liz, si ricorda invece la vicina ficcanaso, Raquel Ochmonek, nella serie TV della NBC Alf. Da non dimenticare invece il ruolo più famoso come la madre di Jerry a Seinfeld dove ha preso parte in tutte le stagioni.