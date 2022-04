Lo spoiler ha sconvolto i fan della fiction Il Paradiso delle Signore. Succederà l’apocalisse.

Il paradiso delle signore è una serie televisiva italiana diretta da Monica Vullo, trasmessa in prima serata su Rai 1 dall’8 dicembre 2015. A partire dalla terza stagione la serie è stata trasmessa nel formato di soap opera nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì, con la regia di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini, con produzione creativa ed esecutiva di Daniele Carnacina e con un cast quasi del tutto rinnovato.

La serie è ispirata in parte al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola, ma è ambientata a Milano tra gli anni cinquanta e sessanta, dove tuttavia esistette davvero un negozio chiamato Paradiso delle signore. Le riprese si svolgono presso i Teatri di posa Videa di Roma.

Uno dei protagonisti della fiction è Luca Bastianello, il giovane attore che impersona Dante Romagnoli. Giovedì 14 aprile è stato ospite del programma condotto da Serena Bortone e una parola tira l’altra, ha fornito degli spoiler sulle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore che saranno contraddiste da innumerevoli colpi di scena spiazzanti e destabilizzanti.

Il Paradiso delle Signore, succederà l’apocalisse: lo spoiler sconvolge i fan

“Queste settimane qua che saranno le ultime…succederà l’Apocalisse, a Dante cambierà la vita sarà dura, l’amore colpisce”, ha rivelato Luca Bastianello che poi ha descritto il suo personaggio. “Dante è un po’ malvagio e cattivello. È combattuto tra la strategia e il piano che sta portando avanti e le emozioni che comincia per provare per una donna”.

La donna in questione è la sua compagna di vita. L’attore è stato ospite del programma di Rai1 insieme alla moglie Kim Vu ed ha rivelato come si sono conosciuti. “Mi sono innamorato di lei guardando una foto sui social network e ho chiesto a un’amica come fare per conoscerla. L’ho stalkerizzata per un po’ e poi lei ha ceduto. L’ho invitata a Roma in un ristorante. Dopo un mese ci siamo visti e per me è stato amore a prima vita”.