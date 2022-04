Il Paradiso delle Signore 7, addii e nuovi ingressi: uno di loro finisce in carcere

Nessuna paura per i telespettatori affezionati de Il Paradiso Delle Signore che presto ci sarà anche la settima edizione

La settima stagione della soap più amata di Rai Uno si farà ed a confermarlo è uno dei protagonisti, ma cos’accadrà? Tra ingressi e addii ci sarà un grosso scossone all’interno del cast.

A settembre Il Paradiso delle Signore tornerà con la sua settima edizione su Rai Uno, come di consueto. A rivelare qualche dettaglio è stato l’attore Alessandro Tersigni che interpreta Vittorio Conti ed in particolare sulle riprese che cominceranno a partire da maggio. Via alle riprese, ma chi farà parte del cast? Nell’ultima stagione quella appena andata in onda su Rai Uno, ci sono stati diversi nuovi ingressi e qualche addio, ci sarà una mini rivoluzione anche l’anno prossimo?

È chiaro che di ufficialità non ce ne sono, le indiscrezioni vengono dalle ipotesi fatte sul finale della sesta stagione e sul possibile epilogo della trama. In primis ci sono i riflettori puntati su Flora Ravasi perché ha ricevuto una proposta molto allettante dagli Stati Uniti che accetta ben volentieri per spiccare il volo nella sua carriera. La giovane stilista annuncerà di lasciare Milano per volare verso il sogno americano ed è difficile ipotizzare un suo rientro per la settima stagione della soap opera.

Il Paradiso delle Signore 7, Gloria finirà in manette?

Riflettori ancora più forti puntati sul personaggio di Gloria Moreau interpretato da Lara Komar. Quest’ultima, infatti, nella sesta stagione della soap italiana di Rai Uno, deciderà di auto-denunciarsi proprio lungo le puntate finali, perché non riesce a tollerare il peso di un segreto che si porta avanti da tempo. Quel segreto è ben che andato perché riguarda la sua vecchia professione di ostetricia, ma ha rischiato di finire seriamente nei guai. Inevitabilmente la sua ammissione di colpa la porterebbe dietro le sbarre e quindi a passare dell’altro tempo distante dalla famiglia.

Nonostante per ora restano solo ipotesi, presto le riprese della soap italiana riprenderanno e col tempo verranno svelati sempre più dettagli sulla formazione del cast della prossima stagione.