“Ha avuto un mancamento”, allarme per la coppia Salemi-Pretelli: deve fermarsi!

Nuovo allarme per la coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Infatti l’ex gieffino ha avuto un mancamento: cos’è successo.

Si torna a parlare di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, a causa di un mancamento accusato dall’ex velino di Striscia la Notizia. Andiamo a vedere cos’è successo e come i due hanno comunicato la notizia ai fan.

Brutte notizie in arrivo per i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Infatti attraverso le Instagram stories la bella modella italo-persiana ha annunciato che il fidanzato Pierpaolo Pretelli, conosciuto un anno fa al Grande Fratello Vip, ha alcuni problemi di salute. Improvvisamente l’ex velino avrebbe accusato un mancamento, che lo ha portato a disdire tutti gli impegni a Roma. La Salemi ha poi aggiunto che ora Pier si trova con lei a Piacenza, la sua città natale dove si è recata per trascorrere le festività pasquali.

Stando alla ricostruzione di Giulia, Pier avrebbe avuto un mancamento e un giramento di testa accompagnato da nausea. Quindi la conduttrice ha deciso di accompagnare il suo partner al Pronto Soccorso per tutti gli accertamenti del caso. La Salemi ha spiegato che a breve il 31enne si sottoporrà ad una risonanza per capire meglio le sue condizioni. Andiamo quindi a vedere le parole della showgirl nelle sue stories di Instagram.

Salemi-Pretelli, mancamento per l’ex velino: cos’è successo

Sui social network Giulia Salemi ha voluto descrivere quanto successo a Pierpaolo Pretelli nelle ultime ore. Infatti la showgirl ha ammesso: “Sta così da un mese ma ha sottovalutato la situazione e non si immaginava neanche lui di arrivare a stare così male“. L’ex concorrente di Pechino Express ha quindi invitato tutti a fare attenzione a sintomi del genere, senza mai prenderli sotto gamba.

Al momento non è arrivata nessuna dichiarazione ufficiale da Pierpaolo Pretelli, che di recente ha iniziato a lavorare in radio come speaker. Sembra però proprio che lo showman sia concentrato sulla sua carriera televisiva e dopo l’esperienza a Domenica In con Mara Venier starebbe sognando in grande. Inoltre ad un anno dal GF Vip la relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi procede a gonfie vele. I due hanno grandi progetti in mente e soprattutto starebbero pensando ai fiori d’arancio.