“Ci ha lasciato”, il dolore di Alberto Matano per il lutto improvviso: pubblico scosso

Alberto Matano ha rivelato il terribile dolore per il lutto improvviso. Andiamo quindi a vedere le parole del presentatore de La Vita in Diretta.

L’ultima puntata de La vita in Diretta si è conclusa con un triste annuncio. Infatti Alberto Matano ha annunciato la scomparsa di Giusi Ferré: andiamo a rivedere le parole del presentatore del talk show Rai.

L’ultima puntata de la Vita in Diretta si è conclusa con un triste annuncio. Infatti Alberto Matano ha rivelato la scomparsa della collega Giusi Ferré, che ha perso la vita proprio durante la giornata di ieri. Così il presentatore ha voluto concludere la trasmissione prima salutando e ringraziando sia gli ospiti che hanno preso parte al programma che il pubblico di Rai 1.

Successivamente il conduttore si è preso un momento per dare l’ultimo saluto alla collega affermando: “Ci ha lasciato una grande firma del giornalismo, Giusi Ferrè. A lei voglio mandare un abbraccio e un saluto” – ha poi concluso – “Lei ha veramente saluto interpretare i tempi“. Mentre Matano parlava la regia ha così proiettato sullo schermo proprio delle foto della giornalista. Andiamo quindi a vedere chi era la giornalista scomparsa nella giornata di ieri.

Alberto Matano saluta Giusy Ferré per l’ultima volta: chi era la giornalista

Giusi Ferré è scomparsa a la notte scorsa all’età di 75 anni. La giornalista era la storica firma della moda italiana nonché autrice di Io Donna. In molti ricorderanno le sue rubriche storiche come Buccia di banana, dalla quale sono nati anche un libro e un docureality, e Tocco di classe. Ad annunciare la sua scomparsa ci ha pensato un’ultima ora del Corriere della Sera.

La giornalista è nata a a Milano nel 1946, nel corso della sua carriera ha scritto anche per Linea Italiana, Epoca, Linea Sport e L’Europeo. Inoltre al momento non si conoscono ancora le cause del decesso. Infatti nemmeno Alberto Matano in diretta è riuscito a spiegare la causa che ha portato alla morte della Ferré. Inoltre il conduttore de La Vita in Diretta non andrà in onda nella giornata di Pasquetta, ma al suo posto verrà trasmesso uno speciale sul Papa.