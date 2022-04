Delia Duran ha raccontato una grande bugia al GF Vip: arriva la clamorosa rivelazione!

Delia Duran avrebbe raccontato una grande bugia al GF Vip. A fare la clamorosa rivelazione ci avrebbe pensato un ex naufraga: le sue parole.

Nel corso del Grande Fratello Vip Delia Duran avrebbe mentito a tutti. Lo confessa un ex naufraga dell’Isola dei Famosi che smaschera la showgirl venezuelana. Andiamo a vedere la bugia raccontata dalla moglie di Alex Belli.

Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip uno dei concorrenti che ha fatto discutere di più è sicuramente Delia Duran, protagonista del triangolo amoroso con Alex Belli e Soleil Sorge. La showgirl venezuelana però non si è fermata qui visto che ha fatto alcune rivelazioni su Aida Yespica. Nel corso del reality, infatti, la gieffina ha fatto intendere di aver avuto una storia con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

La storia però sarebbe del tutto inventata, come appunto ha ricordato l’ex fidanzata di Francesco Facchinetti in un’intervista rilasciata al settimanale Mio. Per la prima volta la Yespica ha voluto parlare pubblicamente di Delia e delle sue parole durante il Grande Fratello Vip. Andiamo quindi a vedere le parole dell’ex protagonista dell’Isola dei Famosi.

Delia Duran sbugiardata da Aida Yespica: le parole dell’ex naufraga

Nelle ultime ore Aida Yespica ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio. Infatti la showgirl avrebbe rivelato che quanto detto da Delia Duran durante il Grande Fratello Vip è una vera e propria bugia. Infatti la Yespica ha affermato: “È un’amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella sciocchezza. L’ho chiamata e le ho detto: “Ma sei impazzita?””

La risposta di Delia non si sarebbe fatta attendere con la showgirl che ha affermato: “Ma sì, dai, si fa un po’ di gossip!”. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre. Le ho chiesto di tenermi fuori“. Quindi stando a quanto dichiarato da Aida Yespica, Delia Duran avrebbe mentito nella casa più spiata dagli italiani. Infine la Yespica ha aggiunto che l’ex protagonista di Temptation Island Vip e Alex Belli si amano moltissimo, che hanno un ottimo feeling, nonostante la casa abbia messo a dura prova la coppia.