Amici, grande dolore per la grave perdita: “Lo amavo moltissimo”

Addolorato per la grave perdita, amatissimo volto di Amici 21 rivela le sue emozioni: “Ogni volta che entro in uno studio sento che è li accanto a me”.

Anche se sono trascorsi degli anni il ricordo del grave lutto continua a fare male come se fosse sempre il primo giorno. Amatissimo volto di Amici 21 rivela le sue sensazioni: “Mi sembra quasi di vederlo. Questo mi da una grande forza!”.

La perdita di un caro parente rappresenta sempre un grande dolore e questo Stefano De Martino lo sa bene. Difatti, l’amato conduttore televisivo di recente è tornato a parlare della scomparsa di suo nonno. Come riporta l’ultimo numero di TvMia, De Martino ha ricordato quel brutto momento avvenuto nel 2016: “Perderlo per me è stata una tragedia“.

L’ex ballerino e giudice di Amici 21 era legatissimo a nonno Stefano, è così che si chiamava il signor De Martino, e tutt’oggi lo sente ancora molto vicino a se. “Ogni volta che entro in uno studio e prendo il mio posto di giudice sento che nonno Stefano è li accanto a me. Mi sembra quasi di vederlo, come se ci fosse ancora e questo mi dà una grande forza”, ha concluso il marito di Belen Rodriguez.

Stefano De Martino, grandi traguardi grazie ad Amici: “Come conduttore e giudice vado decisamente meglio”

De Martino ha esordito sul piccolo schermo come ballerino grazie alla sua partecipazione al talent show di Mediaset, Amici. Un trampolino di lancio che gli ha consentito di raggiungere grandi traguardi nel corso di questi ultimi anni come quello della conduzione. Un sogno chiuso nel cassetto e che oggi può finalmente vantare.

A tal proposito l’ex ballerino ha dichiarato che la sua nuova carriera in Tv rispetto al ballo gli starebbe dando maggiori soddisfazioni: “Non avevo la grazia di una stella. Diciamo che non ho lasciato il segno. Come conduttore e giudice vado decisamente meglio“, ha chiosato De Martino.