Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, confessione piccante: “C’è stata subito passione”

La passione tra i due è stata evidente fin dai primi tempi del GF Vip: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni confermano tutto

La coppia formata dai due ex protagonisti di Uomini e Donne è stata una delle più amate dell’ultime edizione del GF Vip cui hanno preso parte. I due escono allo scoperto sui loro segreti più ‘intimi’.

Una delle coppie più amate di questo GF Vip 6 è innegabilmente composta da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che hanno un seguito pazzesco. I due sono molto attivi sui social e con i loro fan condividono praticamente tutto, anche i dettagli più intimi. Tuttavia, questa volta è al settimanale Mio che hanno parlato anche di come vanno le cose tra di loro sotto le lenzuola.

Al di là delle loro parole, tuttavia, i due ex gieffini e protagonisti di Uomini e Donne hanno dato particolare dimostrazione della loro passione anche nelle notti nella Casa di Cinecittà.

Basciano-Codegoni senza veli: come vanno le cose tra di loro a letto

La coppia non si è affatto nascosta circa la loro attività sotto le lenzuola: “C’è stata subito passione, sin dall’inizio. In brevissimo tempo abbiamo capito di essere attratti l’uno dall’altra. Siamo focosi, non ci smentiamo mai”. Così Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno testimoniato su quanta passione c’è tra i due. Complice anche il fatto che siano andati a convivere a Milano, grazie all’aiuto della mamma di Sophie, i due hanno trovato una certa sintonia.

D’altro canto Alessandro ha fatto un grande slancio nei confronti dell’amata lasciando la città di Madrid in cui si è trasferito tempo fa per lavoro con due soci che hanno aperto un ristorante, per tornare in Italia e stare quanto più possibile al fianco dell’ex tronista. A questo punto del rapporto, i due stanno anche pensando ad una famiglia ed un matrimonio. Alessandro è già pronto a fare il papà avendo già un primogenito nato da una precedente relazione, Nicolò tra l’altro va molto d’accordo con la nuova fiamma di suo padre.