Uomini e Donne anticipazioni: nuovo bacio per Luca, la scelta di Biagio fa discutere. La puntata prima di Pasqua lascerà il segno

Sta per arrivare Pasqua, ma puntuale l’appuntamento con Uomini e Donne non abbandona il suo pubblico. E la puntate di oggi, 15 aprile sarà tutta da vivere perché promette grandi stravolgimenti in studio.

Come svelano le anticipazioni sulla pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’ ci sarà più spazio per il Trono Classico. La nuova tronista Veronica ha cominciati da poco il suo percorso e si sta ancora orientando tra i corteggiatori. Ma quello di Luca Salatino invece è quasi alla fine e lo chef-pugile sembra vicino alla scelta.

L’ultimo colpo di scena è legato a Lilli, la corteggiatrice che insieme a Soraia il ragazzo aveva portato avanti fino a poco tempo fa. Lei dopo le ultime esterne che l’hanno vista stare in panchina ha deciso di andarsene, ma il tronista vuole che tornei in studio. Intanto però dopo il bacio appassionato con Soraia, oggi finalmente dovrebbe essere il turno dell’esterna con Aurora. Anche con lei è scattato un bacio focoso. Quali saranno le reazioni di Soraia ed eventualmente di Lilli?

Uomini e Donne anticipazioni: il Trono Over promette nuove emozioni

Ma nel dating show di Maria De Filippi non mancheranno le emozioni del Trono Over con un protagonista assoluto nella puntata di oggi. Biagio Di Maro, l’affascinante cavaliere napoletano sta uscendo con Jolanda, che è arrivata solo per corteggiare lui. Entrambi parleranno della loro frequentazione ma ci sarà una scelta importante da parte di Biagio. E secondo le anticipazioni, si scateneranno le discussioni.

Spazio anche per Diego Tavani e Aneta che racconteranno gli ultimi sviluppi della loro conoscenza. Sarà arrivato finalmente il primo bacio, ma soprattutto finiranno le discussioni infinite con Armando che hanno animato le ultime puntate?

In attesa di scoprire quello che succederà negli studi di Uomini e Donne sappiamo già che tra oggi e domani sono in programmo nuove registrazioni che potremo vedere a partire dalla prossima settimana. Almeno sulla carta la scelta di Luca non sembra essere così immediata, ma in realtà possiamo aspettarci di tutto.