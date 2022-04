Rosalinda Cannavò conduttrice di un famoso talent show: indiscrezione strabiliante

Rosalinda Cannavò è pronta a diventare conduttrice di un famoso talent show. Andiamo a vedere la clamorosa indiscrezione: i dettagli.

Nuovo colpo di scena nella carriera di Rosalinda Cannavò, con l’ex gieffina pronta a diventare la conduttrice di un talent show. Dopo la consacrazione nel panorama musicale italiano, Adua è pronta a coniugare questa passione con la televisione.

Dopo l’esperienza al GF Vip ed alla conduzione di Casa Chi, la carriera di Rosalinda Cannavò è in rampa di lancio. Infatti adesso l’attrice è pronta ad unire le sue due passioni ossia la musica e la televisione. Proprio in vista dei suoi progetti futuri il web ha deciso di fare qualche ipotesi sul suo futuro professionale. Da poco tempo infatti Adua del Vesco (suo nome d’arte ndr) ha fatto il suo debutto musicale con il singolo ‘Sempre avanti‘.

Anche in quell’occasione non aveva nascosto di voler tornare in televisione trattando proprio di musica. Infatti il sogno dell’attrice è quello di condurre un talent show del calibro di X Factor per poter coltivare nel contempo entrambi le sue passioni. Anche se questo sembra un sogno utopico, Rosalinda è riuscito a coronarlo in parte. Infatti l’ex gieffina potrebbe tornare in Mediaset proprio all’interno di uno show musicale. Andiamo quindi a vedere l’ultima indiscrezione a riguardo.

Rosalinda Cannavò, pronto il ritorno in Mediaset: l’indiscrezione

Stando alle indiscrezioni spuntate in rete Rosalinda Cannavò potrebbe ben presto tornare sul piccolo schermo dopo l’esperienza al GF Vip. Infatti in questi mesi Adua ha anche condotto Casa Chi su Mediaset Play, programma di approfondimento sul noto reality show. Presto l’attrice potrebbe tornare sul piccolo schermo unendo la sua passione per la musica con quella della televisione. Infatti stando alle indiscrezioni Rosalinda potrebbe prendere il posto di Michelle Hunziker nella prossima edizione di All Together Now.

Infatti la stessa showgirl elvetica potrebbe essere impegnata nel suo one woman show, Michelle Impossible, confermato anche nel prossimo palinsesto invernale abbandonando quindi il programma musicale. Quindi per tutti i fan dell’ex gieffina, Rosalinda sarebbe la candidata numero uno a sostituire la Hunziker. Inoltre il programma in questione è in rampa di lancio visto che ha registrato un notevole miglioramento negli ascolti. Non ci resta quindi che attendere il prossimo mese per capire se questa indiscrezione risulterà vera.