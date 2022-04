Riccardo Guarnieri e Ida Platano, nuova incredibile confessione: fan della coppia emozionati

Roberto Guarnieri e Ida Platano sono indiscutibilmente una delle -ex- coppie più amate di Uomini e Donne, la confessione spiazza tutti

Dal ritorno del cavaliere ad Uomini e Donne le speranze dei fan di vederlo nuovamente con la dama bresciana sono impazzate. A seguito di ciò il Guarnieri intervistato al Magazine ha parlato proprio del suo rapporto con Ida.

Dopo essere stato per un po’ fuori dalle telecamere del dating show, Roberto Guarnieri è tornato in gran stile facendo riaccendere una speranza nel cuore dei fan della coppia che lo vede insieme ad Ida Platano. Proprio in occasione del suo rientro ad Uomini e Donne, i due si sono concessi un lento facendo sognare i telespettatori. A seguito del suo rientro nel parterre di Maria de Filippi, il cavaliere ha rilasciato un’intervista al Magazine confermando di essere stato contento del ballo e del fatto di aver avuto un chiarimento.

Per Roberto è fondamentale chiarire le cose a priori e dare una definizione al loro rapporto restando in buoni rapporti: “Tra me e Ida la storia è finita, ma è rimasta tanta complicità. Dopo quello che abbiamo vissuto mi basta solo uno sguardo, un abbraccio o una risata per capirla e credo che per lei valga lo stesso. Ho un bellissimo ricordo, a oggi, di quello che siamo stati”.

Roberto Guarnieri e Ida Platano, ritorno in scena: la confessione del cavaliere

Cosa si sono detti i due durante il ballo? Roberto Guarnieri ha confessato di averle chiesto di suo figlio Samuele e del suo percorso all’interno del dating show: “Ho notato che continua a correre dietro a un qualcosa che non riesce a trovare ma che, giustamente, pretende… quindi le ho consigliato di lasciar perdere ogni tanto: se vede che un uomo che frequenta non le dà ciò che vuole dovrebbe mollare subito la presa, perché c’è un mondo che è pieno di persone”.

Ironicamente il cavaliere ha poi aggiunto che capisce bene Ida e che è normale non trovare un fidanzato per cui ne valga la pena dopo di lui. Anche i fan della coppia l’hanno notato: la dama bresciana, con lui, è tutta un’altra persona, addirittura le si illumina lo sguardo.