Regina Elisabetta, colpo di scena pazzesco a Buckingham Palace: è riaccaduto dopo 2 anni!

Colpo di scena pazzesco a Buckingham Palace, con la Regina Elisabetta che ha avuto un incontro inaspettato: non accadeva da due anni.

La Regina Elisabetta torna a far parlare di sé a causa di un incontro inaspettato. A riportare l’indiscrezione ci hanno pensato i tabloid locali, che rivelano di un riavvicinamento delle due parti dopo due anni: cos’è successo.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni sembrano aver trovato finalmente conferma. Infatti sembra proprio che Harry e Meghan siano tornati a Londra dopo due anni di assenza. I duchi di Sussex infatti avrebbero fatto rientro in Gran Bretagna per incontrare la Royal Family dopo le tensioni degli ultimi anni. Per tutto il popolo britannico questo è un gran colpo di scena, specialmente per i tabloid che hanno aspramente criticato la distanza messa dal principe verso la sua famiglia. A rivelare il tutto ci ha pensato TMZ.

Stando alla nota rivista scandalistica, i duchi di Sussex stanno facendo una sosta a Londra. Un ritorno a casa che mancava da ben due anni, dopo che Harry e Meghan si sono trasferiti negli Usa. Infatti sul tabloid si legge: “Questo ha portato a un inaspettato ricongiungimento con la famiglia“. I due hanno raggiunto la capitale britannica nella giornata di martedì dopo aver viaggiato con un volo commerciale. La coppia ha avuto a disposizione lo shadowing della sicurezza in ogni momento.

Regina Elisabetta, tornano Harry e Meghan: il piano dei duchi di Sussex

Stando a quanto riportato dai tabloid, Harry e Meghan sarebbero giunti a Londra per godersi una vacanza. Inoltre la capitale del Regno Unito è solamente una tappa di passaggio per i due, che poi si sposteranno nei Paesi Bassi per l’inizio di Invictus Games di sabato. Ma la cosa sconvolgente è che i due avrebbero incontrato la Regina Elisabetta II e il Principe Carlo, avendo un confronto faccia a faccia a due anni dalla Megxit. La coppia dopo le diverse frizioni è pronta a riappacificarsi.

Inoltre negli ultimi mesi si era parlato anche di una rottura proprio tra Meghan Markle e Harry. Secondo i portali specializzati, il principe sarebbe insoddisfatto della sua nuova vita negli Usa. La visita dei duchi di Sussex ha anche un tempismo perfetto, visto che la Regina Elisabetta sta avendo a che fare con diversi problemi di salute, tra cui anche la positività al Covid-19. Vedremo quindi se questo sarà un primo passo verso una riappacificazione definitiva.