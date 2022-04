“Problema di salute”, ritiro improvviso a L’Isola dei Famosi: naufraghi sconcertati

A causa di un problema di salute, l’Isola dei Famosi ha subito una perdita importante. Infatti nell’ultima puntata è arrivato il ritiro.

Nuovo colpo di scena all’interno dell’Isola dei Famosi. Infatti il reality show ha subito una perdita importantissima, con una concorrente che ha dovuto abbandonare per dei problemi di salute: scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

L’Isola dei Famosi, anche durante questa edizione sta viaggiando a gonfie vele. La trasmissione però nell’ultima puntata ha dovuto subire una gravissima perdita. Infatti una concorrente ha dovuto dire addio al programma per dei problemi di salute. A dare la notizia ci ha pensato proprio Ilary Blasi all’inizio dell’ultima puntata. La presentatrice ha quindi deciso di collegarsi con l’Isola di Palapa per dare la parola ad Alvin.

L’inviato, una volta che si è messo in contatto con Ilary, ha dato l’annuncio che in pochi si aspettavano. Infatti Alvin ha comunicato l’improvviso ritiro di Jovana Djordjevic. La bella concorrente è stata costretta ad abbandonare l’isola dell’Honduras per dei problemi di salute, senza però specificare di cosa si trattasse. Proprio per questo motivo sono diversi i telespettatori che sono rimasti sorpresi da quanto accaduto. Andiamo quindi a vedere le parole usate da Alvin durante l’annuncio della notizia.

Isola dei Famosi, Jovana Djordjevic si ritira: l’annuncio ad inizio puntata

All’inizio dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, Alvin ha così preso parola. L’inviato dall’Honduras ha quindi comunicato: “C’è una seduta vuota tra i nostri naufraghi, infatti vi dò la comunicazione che Jovana, nonostante avesse una gran voglia di far parte di questo reality e delle due squadre che si sono venute a formare“. Alvin ha quindi rivelato che c’è un problema medico, ma che fortunatamente non si tratta di nulla di grave.

L’inviato ha quindi chiarito: “ci tengo a precisare per nulla di grave, una roba molto molto leggera, però le regole del nostro gioco ci impediscono di averla qui sulla nostra playa“. Inoltre Ilary ha accolto la notizia affermando che si aspetterà la presenza in studio della modella, tra gli applausi scroscianti del pubblico. Quindi adesso i telespettatori aspettano il rientro in Italia di Jovana, pronta a spiegare in studio cosa le è successo.