Meteo, l’anticiclone toccato dal primo vortice: gli effetti sull’Italia

Il meteo sulla penisola italiana potrebbe essere stravolto nelle prossime ore. Infatti avremo un primo vortice che destabilizzerà la situazione.

È in continua evoluzione la situazione meteorologica sulla penisola italiana. Nel corso di questo venerdì un primo vortice sfiorerà il paese andando a destabilizzare la tranquillità creata dall’anticiclone: tutte le previsioni.

Nel corso di questo venerdì 15 aprile avremo un primo vortice pronto a colpire l’Italia. Infatti il passaggio di questa corrente fredda andrà a minare la stabilità atmosferica creata dalla presenza dell’anticiclone africano. Attualmente il quadro meteorologico sta assumendo caratteristiche sempre più primaverili regalandoci un tempo nel complesso stabile e temperature giorno dopo giorno sempre più calde. Questo proprio grazie alla corrente calda proveniente dal Nord Africa.

Nelle prossime 48 ore, però avremo un contesto meteorologico completamente instabile. Inoltre questa prima instabilità colpirà per prima le regioni del Sud Italia, in particolare la Sicilia. Infatti sull’Isola si verificheranno anche dei lievi piovaschi. Nubi più dense arriveranno pure sulla Sardegna, in particolare sui settori più meridionali dell’Isola. Per il resto dell’Italia noteremo una maggiore nuvolosità, che però non porterà ulteriori fenomeni. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nel corso di questo venerdì.

Meteo, un vortice toccherà il paese: prime note instabili sulla penisola

Quindi dopo una settimana segnata dall’anticiclone avremo le prime note instabili. Infatti nel corso del weekend pasquale si concretizzerà un nuovo cedimento dell’anticiclone africano sul Mediterraneo. Sulla penisola italiana quindi avremo una nuova fase fredda pronta ad irrompere sul Paese. Questa depressione inizierà a colpire già nelle prossime ore. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata che dal mattino risulterà stabile e soleggiata. Solamente sul Triveneto avremo qualche nube più compatta, specialmente sulle aree alpine e prealpine, con isolati piovaschi. Le temperature risulteranno anche oggi in aumento, con massime che andranno dai 21 ai 26 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione stabile al mattino ma con cieli a tratti velati a causa delle nubi alte, che andranno a stabilirsi soprattutto su Lazio e Abruzzo. Le temperature risulteranno in aumento specialmente sulle Tirreniche, con temperature che andranno dai 23 ai 27 gradi. Mentre invece sulle Adriatiche i valori termici si stabilizzeranno dai 16 ai 19 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione instabile specialmente sulla Sicilia con piogge sparse dalla sera. Altrove invece avremo una giornata asciutta e velata. Le temperature risulteranno in aumento, con massime che andranno dai 20 ai 25 gradi.