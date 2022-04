“Ma quanto dura?”, imbarazzo in diretta per Federica Panicucci: che gaffe!

Federica Panicucci non si è resa conto che il microfono era ancora acceso ed è inciampata in una gaffe

Un piccolo incidente che può capitare spesso, ma Federica Panicucci l’ha fatta un po’ troppo grossa salvo poi correggere il tiro. È accaduto tutto oggi su Mattino Cinque in piena diretta su Canale 5.

Questa mattina, come di consueto, è andata in onda una nuova puntata di Mattino Cinque, l’ultima della settimana santa, a fine puntata la conduttrice ha dato l’appuntamento alla prossima settimana, con la prima diretta a partire da lunedì 18, giorno di Pasquetta. Nonostante il giorno di festa, la conduttrice ha scelto di non abbandonare i propri telespettatori cui è molto grata, ma di regalargli un po’ di compagnia al mattino.

Anche oggi Federica Panicucci ha portato in scena molti temi d’attualità interessanti come spiegato nella presentazione con la parte dedicata alla cronaca con quanto sta accadendo a Shangai, poi una parentesi sulla Regina Elisabetta ed infine la parte dedicata al gossip ed al mondo dello spettacolo con il commento del giorno dopo della puntata dell’Isola dei Famosi.

Federica Panicucci prima fa una gaffe e poi corregge il tiro: che imbarazzo!

La puntata procedeva regolarmente come programmato e spiegato durante la presentazione iniziale di Mattino Cinque e, collegandosi al lockdown a Shangai dovuto proprio al Covid si è passati per il Regno Unito dove, settimane fa, la Regina Elisabetta è risultata positiva. Nonostante si sia negativizzata, la Sovrana ha raccontato ai suoi sudditi di sentirsi perennemente stanca pertanto le sue condizioni di salute continuano a preoccupare, è evidente che il virus le abbia lasciato l’impronta, nonostante sembrerebbe essere fuori pericolo. Federica Panicucci ha dato soltanto l’incipit ad un servizio molto più approfondito da parte della giornalista Barbara Montrasio.

Per i gusti della conduttrice, evidentemente il servizio era troppo approfondito, tant’è che ad un certo punto si sente una voce fuori campo: “Quanto dura questo servizio?”. La regia anziché proseguire con la regolare messa in onda è tornata in studio da Federica Panicucci che, visibilmente imbarazzata, ha corretto il tiro: “Mi stavo domandando quanto durasse questo servizio per essere pronta per tornare da voi”.