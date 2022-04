Ilary Blasi, disastro totale: futuro a rischio, dalla prossima settimana si cambia. Grandi stravolgimenti in casa Mediaset, ecco perché

Dalle certezze degli studi romani alle incertezze delle isole in Honduras il passo è breve. Ma non c’è solo questo a turbare il futuro di Ilary Blasi perché Canale 5 ha pronto un cambio in corsa che non piacerà ai telespettatori.

I dati dell’Isola dei Famosi non decollano e lo dimostrano anche i dati degli ascolti tv registrati ieri sera, giovedì 14 aprile 2022. Su Rai 1 le nuove puntate di Don Matteo 13 hanno collezionato 5.044.000 spettatori pari al 24.5%. Invece su Canale 5 L’Isola 16 ha messo insieme 2.394.000 spettatori pari al 16.6% di share. Bene su Tv 8 la partita di Conference League – Roma vs Bodo Glimt con 1.081.000 spettatori con il 4.9%. Male su Rai 3 il film Sulla Mia Pelle, la storia di Stefano Cucchi, con 465.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%.

Non è solo dovuto ai bassi ascolti, ma dalla prossima settimana i programmi del reality di Canale 5 cambieranno. Confermata la puntata di lunedì 18 aprile ma non quella di giovedì 21. Colpa della partenza di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola, che dovrà dividere con Canale 5 gli spazi.

Ilary Blasi, disastro totale: a Mediaset ci sono anche programmi vincenti

Guardando agli altri dati di ieri, nell’Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno (con Raoul Bova che entrerà nel cast di Don Matteo 13) ha totalizzato 4.796.000 spettatori con il 21.6%. Su Canale 5 per Striscia la Notizia una media di 3.413.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha convinto 1.536.000 spettatori (6.9%) e su La7 Otto e Mezzo è piaciuto a 1.391.000 spettatori (6.3%).

Nel Preserale su Rai1 l’Eredità ha messo insieme 3.773.000 spettatori (il 23.4%). Su Canale 5 Avanti un Altro! ha interessato 3.028.000 spettatori (19.4%) e su Rete 4 Tempesta d’Amore 812.000 (4.2%).

Bene ancora una volta nella fascia di pranzo Forum con 1.431.000 telespettatori per il il 18.1%. Invece E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.565.000 spettatori ma il 14.6%. Infine nel Daytime Pomeriggio su Rai1 Oggi Il Paradiso delle Signore ha messo insieme 1.871.000 spettatori con il 19.3% e La Vita in Diretta 1.627.000 spettatori (16.5%). Su Canale 5 Beautiful ha ottenuto 2.376.000 spettatori con il 17.1%, Una Vita 2.219.000 spettatori con il 17.4% di share e Uomini e Donne 2.442.000 spettatori con il 21.8% Pomeriggio Cinque si è fermato a 1.461.000 spettatori con il 14.9%.