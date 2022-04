“Fermata 27 volte dalla polizia”, rivelazione choc di un’ex concorrente del GF Vip: il motivo

“Mi sono detta che avevo bisogno di un braccialetto contro il malocchio”: ex protagonista del GF Vip 6 rivela la sua disavventura.

Fermata 27 volte dalla polizia aeroportuale per un motivo pazzesco. Ex concorrente del reality show più seguito di Mediaset ha lasciato tutto senza parole con il suo racconto: cos’è successo.

Ospite nell’ultima puntata di Casa Chi, a raccontare la propria disavventura è stata Sophie Codegoni. L’ex gieffina, nonché protagonista della sesta edizione del reality show di Mediaset, era in partenze per la Turchia quando nell’aeroporto è stata fermata 27 volte dalla polizia.

“Dopo il viaggio in Turchia mi sono detta che avevo bisogno di un braccialetto contro il malocchio. Mi hanno fermata 27 volte perché non mi hanno riconosciuta sui documenti”, ha chiosato l’ex gieffina. Lo stesso problema si è verificato anche al ritorno oltre che alla partenza. Ad ironizzare su quanto accaduto ci ha pensato anche il suo attuale fidanzato, Alessandro Basciano.

I due si sono conosciuti nella Casa più spiata d’Italia e adesso che sono tornati alla vita reale continuano ad essere più uniti che mai. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, parlando di quanto accaduto a Sophie, ha aggiunto: “Eravamo in Turchia, dovevamo partire e non la facevano passare perché dal documento non la riconoscevano. E’ stata una scena epica“.

Sophie Codegoni, disavventura a parte, in che rapporti è rimasta con gli altri gieffini? Solida amicizia con la Sorge

“E’ stata una scena epica!”, con queste parole il bel Basciano ha ironizzato su quanto accaduto alla sua ragazza. “Era arrabbiatissima. Io invece ridevo. Era un’altra persona in quella foto”, ha chiosato l’ex gieffino. Ma a proposito del reality di Mediaset, raggiunta dal settimanale Chi, la Codegoni ha parlato anche delle amicizie nate nella Casa del Grande Fratello Vip 6.

L’ex tronista ha strizzato l’occhio soprattutto su Jessica Selassié con la quale era nata una bella amicizia: “Ci sentiamo ogni tanto ma non ci vediamo. Il rapporto che avevamo nella Casa era molto forte, adesso si è un po’ raffreddato”. Nonostante ciò la Codegoni ha sottolineato che le augura il meglio: “Le voglio bene ma non siamo migliori amiche”. Infine l’influecer ha rivelato che tra tutti i concorrenti è rimasta in contatto solo con Soleil Sorge: altro che nemiche! Le due lady oggi hanno un’amicizia molto solida.