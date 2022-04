L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi potrebbe essere una nuova concorrente del GF Vip 7. Il pubblico non sta nella pelle e si augura che tutto ciò sia vero.

Quando arrivò a L’Isola dei Famosi mise subito in chiaro le cose: “Non voglio essere conosciuta come la mamma di Giulia Salemi ma come Fariba Tehrani“. La sua esperienza in Honduras nonostante le mille difficoltà che l’isola pone ai concorrenti, lei ha superato la prova e con il suo umorismo ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori.

Da allora però Fariba non ha messo piede in nessun’altro show televisivo se non nel 2021 per andare a salutare sua figlia Giulia Salemi che partecipava come concorrente. Da L’Isola dei Famosi al GF Vip è un attimo e secondo gli ultimi rumors la mamma di Giulia Salemi è una papabile per entrare nel cast del programma condotto da Alfonso Signorini. Fariba Tehrani potrebbe coronare adesso un nuovo sogno nel cassetto e partecipare al GF Vip che ha regalato popolarità alla figlia.

La prima a lanciare l’esca è stata sua figlia durante lo scorso GFVip Party: “Possiamo dirlo dai, non è che porta sfortuna dirlo? Tu Gaia potresti partecipare il prossimo anno. Dai concorrente unico Gaia Zorzi e Fariba Tehrani. Mia mamma ragazzi è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei”.

Ex naufraga de L’Isola dei Famosi nuova concorrente del GF Vip 7? Che bomba

Tale rumor è stato confermato di recente da Pierpaolo Pretelli a SuperGuidaTv: “Ormai ci siamo andati tutti e se ci va anche Fariba non cambia nulla. Siamo tutti domiciliati a Cinecittà. Se dovesse partecipare avrà il sostegno e il supporto dell’intera famiglia. Sono molto curioso”.

“Al Grande Fratello avevo detto che mia mamma mi aveva fatto la promessa di non apparire più, quando sono uscita ho scoperto che era nel cast de L’Isola dei Famosi. Era davvero scomparsa e mi sembrava strano, dov’era il trucco? Era in quarantena a firmare il contratto per L’Isola! L’ho scoperto in puntata appena eliminata, ero sotto choc e mi hanno detto ‘tua mamma farà L’Isola, io Prego?”, ha affermato Giulia Salemi che poi ha proseguito.

“Mi sono fatta raccontare ma in realtà c’era poco da fare e poco da dire perché il contratto lo aveva già firmato, ho semplicemente accettato la notizia e ho detto ‘va bene‘. Mia madre vuole dimostrare che una donna come lei, con il suo image feeling and power, può arrivare lontano. Mi sta divertendo molto e la seguo, è troppo divertente”.